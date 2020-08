Maszkviselés Csíkszeredában: egyelőre csak a zöldségpiacnál lesz kötelező

Kötelezővé válik a maszk használata a csíkszeredai zöldség- és gyümölcspiacon. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

„Mindeddig az eladók számára volt kötelező a maszk és a védőkesztyű használata, mostantól a vásárlóktól is elvárjuk ezt” – mondta Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere. Kiemelte,

nehéz megfelelő döntést hozni ilyen kérdésekben, hiszen a központi adatok nem térnek ki a településekre lebontott esetszámokra.

„Rossz döntések is születhetnek, ez igaz. Várjuk, hogy a kormány is belássa, változtatnia kell: ha már megyeszinten beleszólást ad a megelőzésbe, közölje a pontos adatokat, hogy hol milyen döntéseket szükséges meghozni” – nehezményezte a polgármester.

Kérdésünkre, miszerint milyen más helyszínek merültek még fel, Ráduly elmondta:

a vonatállomás, továbbá a Fészek üzletközpont és a Kaufland bevásárlóközpont, de egyik esetében sem látta a bizottság indokoltnak a védőmaszk használatának kötelezését.

Jól lezajlott sportesemények

Ráduly úgy fogalmazott, jól átgondolt döntés volt megszervezni az elmúlt héten mindkét sporteseményt, a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny, illetve a Tusnád Ásványvíz Szupermaratont. Előző esetében 88 versenyző állt rajthoz, míg a maratonnál a 60 fős, előzetesen bejelentkezett létszám végül a kétszázat is meghaladta. „A futóverseny jó körülmények között, akadálymentesen zajlott, igaz, az érmekkel és pólókkal adódtak gondok a nagy érdeklődés miatt. Én vidám arcokat láttam a díjkiosztáson, több olyan atléta is részt vett, akik korábban távol maradtak az eseménytől” – vonta le a következtetést a városvezető.

Normál tanévkezdésre készülnek

„Hétfőn aláírja Füleki Zoltán alpolgármester a Nagy István Művészeti Szakközépiskola tornatermének kivitelezési szerződését, amely épület majd kisebb koncertek megtartására is alkalmas lehet” – jelentette be, hozzátéve, az Erőss Zsolt Aréna esetében véget ért a jogi procedúra, így nemsokára elkezdődik a székek beszerelése. Mint mondta, tanévkezdésre a Nagy Imre Általános Iskola és a Tulipán Napközi felújítása is elkészül, továbbá az Octavian Goga Főgimnázium bentlakásának épülete is kész lesz.

Mi arra készülünk, hogy az iskolák rendeltetésszerűen elindulnak szeptember közepén.

Csíkszereda esetében az őszi félévben a gyenge láncszem nem a koronavírus-járvány, hanem a folyamatban levő beruházások lesznek. Többek között a József Attila Általános Iskolában az oktatási tevékenység párhuzamosan fog zajlani a munkálatokkal, ami nem a legjobb megoldás, de nincs más alternatíva” – mutatott rá Ráduly.

Szeptemberre előrevetítve megtudtuk, a Filmszereda és a Csíkszeredai Könyvvásár megszervezése lenne terítéken. Ehhez Ráduly hozzáfűzte, mindkét esemény beltéri rendezvény, amely jelenleg problémát jelent, emiatt kérdőjeles a megtartásuk.