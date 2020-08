Más megyékből hoznak fertőzötteket a hónapok óta üresen álló marosvásárhelyi ideiglenes kórházba

Magánadományokból és állami támogatásból készült el az ideiglenes kórház az orvosi egyetem sportcsarnokában • Fotó: presidency.ro

Három hónappal az elkészítése után vasárnaptól használni fogják a marosvásárhelyi orvosi egyetem sportcsarnokába felállított, koronavírusos betegek fogadására alkalmas kórházat.

A Marosvásárhelyi Rádió román szerkesztőségének Raed Arafat egészségügyi államtitkár azt nyilatkozta, hogy

az első betegek már vasárnap meg fognak érkezni, és jövő héten előre láthatóan már 50 ágyat foglalnak el az ellátásra szoruló koronavírusos páciensek.

Az államtitkár szerint elsősorban az intenzív terápiás ágyakat „üzemelik be”, hiszen ebből van hiány más megyékben.

HIRDETÉS

„Marosvásárhelyről nem jelezték, hogy gondok lennének az intenzív terápiás ágyakkal, így ide, az ideiglenesen kórházba tudjuk irányítani a más megyében levő, súlyos állapotban lévő betegeket” – részletezte Arafat.

16 millió lejes befektetés

Az ideiglenes kórházat három hónappal ezelőtt, elsősorban az enyhe tünetekkel rendelkező koronavírusos betegeknek alakították ki 16 millió lejből. Előnye, hogy az épület már megvolt, és közel van a sürgősségi kórházhoz, illetve a Maros megyei Klinikai kórház több épületéhez is. Hivatalosan május 9-én avatta fel Klaus Iohannis államfő. Az elkövetkező napokban az ide hozott betegeket helyi szakorvosok és egészségügyi személyzet fogja ellátni.

Már nem elég a fertőző

Mivel folyamatosan nő a fertőzött betegek száma a megyében, a tüdőklinikán is újra fogadják a koronavírussal diagnosztizáltakat. Az elmúlt egy hónapban csak a két fertőző betegségek klinikáján kezelték a Maros megyei fertőzötteket, és csak a súlyos állapotban lévőket szállították át a Maros Megyei Klinikai Kórház intenzív terápiás osztályára. Mint a megyei kórház igazgatója, Ovidiu Gîrbovan a sajtónak elmondta a július utolsó napjaitól újra fogadják a fertőzött pácienseket a tüdőgyógyászati klinikán is. Azért alakították vissza ezt a kórházat is koronavírusos betegeket fogadó egészségügyi intézménnyé, hogy az esetleges létszámnövekedés esetén is mindenkit tudjanak befogadni.

Maros megyében az elmúlt napokban átlagosan 100 koronavírusos beteget kezeltek a kórházban, és eddig kétszáznál is többen voltak olyanok, akik saját kérésünkre hagyták el a kórházat, anélkül, hogy negatív lett volna a koronavírustesztjük. A járvány kezdete óta Maros megyében 990 koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak.