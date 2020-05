Miniszterelnöki villámlátogatás szükségkórház-avatással

A koronavírus-járvány még „nem hátrált ki” az országból, az új fertőzések száma sem csökken – nyilatkozta Marosvásárhelyen Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A vele együtt szombaton a megyeszékhelyre látogató kormányfő, Ludovic Orban arról beszélt, hogy megtalálják azokat az eszközöket, amelyekkel a szükségállapot után is meg tudják védni az emberek egészségét és büntetni tudják azokat, akik nem veszik figyelembe az előírásokat.

• Fotó: Haáz Vince

A hivatalosságokkal való találkozás után a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter a sajtónak is nyilatkozott.

Ami a május 15. után esedékes intézkedéseket illeti, a kormányfő azt mondta, hogy amit szombaton közzétettek, az egy javaslatcsomag, amelyeket szakemberekkel dolgoztak ki.

Ha érkeznek építő jellegű tanácsok, kérések, akkor módosítani is lehet majd ezeken.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy mindenkinek meg kell értenie, hogy a vírusfertőzés terjedése nem állt meg, a számok azt bizonyítják, hogy még nem csökkenek a fertőzések. Éppen ezért május 15. után is be kell tartani a távolságtartásra vonatkozó rendeleteket, és oda kell figyelni az egészségügyi előírások betartására is.

Marosvásárhelyen több koronavírusos betegeket kezelő kórházban dolgozó orvos sérelmezte, hogy a kormányfő és az egészségügyi miniszter nem a „frontvonalban” lévő kórházakat látogatta meg, és nem találkozott azokkal, akik a betegeket kezelik.