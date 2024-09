Marvel-boszorkányok, Batman-sztori Batman nélkül – hétvégi sorozatajánló

Ha hétvége, akkor az újabb néznivalókat jelent sokunk számára. Ez a hétvége sem szűkölködik premierek hiányában, ám mostani ajánlónkban nem teljes sorozatokra, hanem csupán az új megjelenésekre szorítkozunk.

Mindvégig Agatha (Agatha All Along) – Disney+ A Marvel első, és mindössze egy évadot megért sorozata, a WandaVision egy spin-offot eredményezett a történet antagonistájával, Agatha Harknessről. Ebben, a Marvel-boszorkányokról szóló minisorozatban Kathryn Hahnhoz olyan nevek is csatlakoztak, mint a Parks and Recreationből vagy a Fehér Lótuszból, de még számos izgalmas néznivalóból ismert Aubrey Plaza, vagy A szökésben Kellerman ügynököt alakító Paul Adelstein. Hirdetés A harmadik Deadpool népszerűségét leszámítva éppen lejtmenetben levő Marvelnek nagy szüksége van arra, hogy ez az újabb sorozata se legyen egy nagy bukás, így reméljük, hogy tényleg egy jó néznivalóval rukkoltak elő a Mindvégig Agatha révén, ami ezúttal nem a szuperképességekről, hanem a földöntúli erőkről, és a Marvel másod- és harmadvonalas karaktereiről szól. Az első két rész már streamelhető, a többi pedig heti bontásban, csütörtökönként érkezik.

The Penguin – Max Újabb spin-off, ezúttal a Matt Reves-féle, 2022-ben megjelent, Robert Pattinson főszereplésével készült Batman világából. korábban írtuk Batman: intelligens, sötét és mai Cristopher Nolan Batman trilógiájának utolsó darabja tíz éve debütált, így a legendás képregény-karakter rajongói immár egy évtizede várják, hogy valaki kimentse a figurát abból a hollywoodi szupi-szuperhősöket meg-megcsillogtató felszínességből. A Colin Farrel által alakított, rendkívülien elmaszkírozott Pingvin karakterére fókuszáló sorozat tovább bővíti a legújabb, és meglehetősen izgalmas Batman-univerzumot, ami ráadásul megmarad a James Gunnék által újraindítani kívánt DC filmes univerzumon belül, ám különálló történetekként (tehát nem a soron következő filmes univerzum részeként), csakúgy mint a hamarosan mozikba érkező Joker-film folytatása. korábban írtuk Megjelent a Joker folytatásának első előzetese Az év egyik legjobban várt filmje, a 2019-es Joker folytatása előzetest kapott, így végre mozgásban is láthatjuk a DC antagonistájának bőrébe visszatérő Joaquin Phoenixet és a Harley Queen szerepét eljátszó Lady Gagát. A soron kövekező Batman-filmre elég sokat kell várni, hiszen várhatóan csak jövőben kezdik forgatni, és leghamarabb 2026-ban kerül a mozikba. De addig is itt van kisképernyőn a The Penguin, amiben várhatóan több gothami szereplő új interpretációját ismerhetjük meg egy sötét hangulatú történetbe ágyazva. Az egyedüli „negatívum”, hogy mindössze egy rész jött ki belőle pénteken, így hétről hétre kell várnunk az újabb epizódokra.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story – Netflix Két éve hatalmasat ment a Netflixen Jeffrey Dahmer amerikai sorozatgyilkos története, és már akkor kiderült, hogy antológia-formátumban készülnek majd az új évadok a Monsters-sorozathoz, tehát teljesen új szereplőkkel, más gyilkosokról, sorozatgyilkosokról szóló történeteket mesélnek el Ryan Murphy és Ian Brennan készítők. Most, 2024 őszén jött el az idő, hogy belevethessük magunkat a „folytatásba”, ugyanis megérkezett a következő évad, ami a szüleiket 1989-ben meggyilkoló Lyle és Erik Menéndez történetét mutatja be. A nagy port kavart bűnügyet dramatizáló sorozat biztosan igazi csemege lesz a true-crime műfaj rajongóinak, a sorozat hétvégi megnézése mellett szól ugyanakkor az is, hogy mind a kilenc epizód egyszerre jelent meg belőle, így tökéletes „kikapcsolódás” lehet, ha bingelésre adnánk a fejünket.

Tulsa királya (Tulsa King) – SkyShowtime Egyfajta szegény ember Maffiózókjaként is értelmezhető sorozat a Yellowstone-univerzumot kitaláló Taylor Sheridan egyik oldalági projektje, a Sylvester Stallone főszereplésével készült Tulsa Királya. A Paramount+ sorozatában Stallone egy börtönből szabadult maffiózót játszik, aki egy új bűnbandát épít fel. Az első évad még 2022 novemberében jelent meg, a folytatás pedig most, heti bontásban érkezik nálunk a SkyShowtime streamingplatformon. Akinek bejött a Yellowstone, azok előzménysorozatai, vagy éppen a Jeremy Renner főszereplésével készült, három évados Mayor of Kingstown, annak valószínűleg a Tulsa Királya is be fog jönni. Merthogy Sheridan valahogy nem tud rossz vagy éppen középszerű sorozatokat készíteni.

Bónusz: Douglast bojkottálják (Douglas is Cancelled) – SkyShowtime A 2005-ben újraindított Ki vagy doki? (Doctor Who) és a Sherlock alkotója, Steven Moffat újabb minisorozattal rukkolt elő, amelyben az eltörléskultúra kerül a középpontba. Egy, a Downton Abbey-sorozatból és a Paddington-filmekből ismert Hugh Boneville egy brit műsorvezetőt, Douglast alakítja, akiről előkerül egy kompromittáló tweet, hogy nagyon ízléstelen dolgot mondott egy esküvőn. Annak ellenére, hogy ez a karrierjébe kerülhet, ő nem emlékszik erre az ominózus kijelentésére. A mindössze négyrészes minisorozatban több ismert angol színész is szerepet kapott, többek közt a Doctor Who-ból, a Galaxis Őrzőiből és az új Jumanji-filmekből is ismert Karren Gillan, de egy kisebb szerepben láthatjuk a Sárkányok háza második évadában Ser Simon Strongot alakító Simon Russell Beale-t is. Aki tehát egy brit sorozatot nézne meg a hétvégén, az mindenképp tegyen egy próbát Douglas történetével.