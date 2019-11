Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár: könyvek negyvenöt standon

Színházi előadásokkal, irodalmi estekkel, koncertekkel, gyerekprogramokkal és persze a magyar könyvkiadás legújabb termésével várja az érdeklődőket a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. A csütörtökön rajtoló könyves szemle 45 önálló standon mintegy 15 ezer címet kínál a látogatóknak, de már szerdán este Karády zárkájába is hívnak.

A kiemelt programok mellett még számos lehetőségük lesz a látogatóknak arra, hogy írókkal, költőkkel találkozzanak – hangzott el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón • Fotó: Haáz Vince

45 önálló standon mintegy 15 ezer címet sikerül elhozni a látogatóknak, köztük természetesen a magyar könyvkiadás legújabb termését, amelyekből számos kötetet a szerzők jelenlétében Marosvásárhelyen mutatnak be először.

A hivatalos megnyitót a Navarra Dance tánccsoport A könyv bűvöletében című performansszal igyekszik emlékezetessé tenni még a színház előtti téren, utána birtokukba is vehetik a látogatók a Nemzeti előcsarnokában lévő vásárt. Idén is mondhatni könyvtengerré válik a díszes előcsarnok: Káli Király István főszervező szerint

Már csütörtökön koncertre is várják a kicsiket: 10.15-től Balázs Imre József Kirándulás a felhőben című verses gyermekkoncertje szerepel a programban. Aznap pedig este is koncertre számíthat a nagyérdemű, nem is akármilyenre,

az idén 60 éves Kovács András Ferenc Árdéli szép tánc című kötetének versei a Sebő Együttes előadásában elevenednek meg, de maga az ünnepelt, a Kossuth-díjas költő is közreműködik az ünnepi előadásban.

A Sebő együttes amúgy háromszor is fellép a napokban: pénteken 11 órától a gyerekeket várják a Nyárádszeredai Művelődési Ház nagytermébe a „Maros hídja leszakad” címmel meghirdetett koncertjükre. Ugyanezt a gyerekkoncertet ismétlik meg majd a marosvásárhelyi Nemzetiben szombaton délelőtt.