Marosvásárhely esetében semmi garancia nincs arra, hogy ehető legyen az iskolai kifli?

Sokan ehetetlennek tartják a teljes kiőrlésű lisztből készült kiflit • Fotó: Gecse Noémi

Annak ellenére, hogy csak részben volt fizikai jelenlétű oktatás az iskolákban, Maros megyében sok gyermek és szülő panaszkodott a tej- és kifliprogram részeként biztosított termékekre. Hiszen – mint többen is mondták – a teljes kiőrlésű lisztből, kevés zsiradékkal készült kifli és keksz szinte ehetetlen,

gyakorlatilag a fűrészporhoz hasonló íze van.

Több alkalommal is írásos panaszt nyújtottak be a tanfelügyelőségre, a megyei önkormányzathoz és a fogyasztóvédelemhez, mindhiába. Azt a választ kapták, hogy

a gyártó betartja a szabályokat, és az egyéni ízlés nem mérhető.

Idén nyáron a Maros megyei önkormányzat újra versenytárgyaláson fogja kiválasztani azokat a gyártókat, amelyek az elkövetkező tanévekben biztosítják majd a tejet és kiflit. Jelenleg gyűjtik a helyi önkormányzatoktól azokat a tanácsi határozatokat, amelyek kimondják, hogy egy-egy önkormányzat maga szeretné megszervezni ezt a szolgáltatást, vagy továbbra is rábízza ezt a megyei tanácsra.

Tizenegyen már léptek

Mint Bálint Erika, a Maros megyei önkormányzat sajtóirodájának képviselője a Székelyhonnak elmondta, egyelőre tizenegy település jelezte, hogy saját kezébe veszi ezt a kérdést, és biztosítja az iskoláskorú gyermekeknek a tízórait. Vannak olyan települések, ahol már több éve így járnak el, például Nyárádszeredában, de Kibéd, Koronka, Nyárádremete, Gernyeszeg, Makfalva, Sóvárad, Backamadaras, Kerelőszentpál, Csíkfalva és Nyárádszentlászló is egyénileg fogja kiválasztani a pékséget, valamint a tejtermékeket és az almát biztosító cégeket.

Azok a polgármesteri hivatalok, amelyek már korábban is egyénileg oldották meg a tej- és kifliprogramot, azért választották ezt a lehetőséget, mert bár több utánajárással és odafigyeléssel jár, a gyermekek friss és helyi, környékbeli termékeket kapnak, amivel alapvetően elégedettek.

Mi lesz Marosvásárhelyen?

A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők pénteki rendkívüli ülésükön döntenek arról, hogy melyik utat választják. A városháza honlapján már olvasható a Soós Zoltán polgármester által beterjesztett, a városháza iskolákért felelős igazgatója által összeállított tervezet, amely arról szól, hogy a város nem kívánja önállóan biztosítani a gyermekek tízóraiját a 2021–2022-es, illetve a 2022–2023-as tanévekben. Az indoklásban szűkszavúan annyi áll, amennyiben a megyei tanács bonyolítja le, akkor alacsonyabb áron tudják megvenni a kiflit, kekszet és tejet.

Az sem mellékes tényező ebben az ügyeben, noha a határozattervezetben ez nem szerepel, hogy

Marosvásárhelyen nagyon sok iskoláskorú gyerek van, ezért országos versenytárgyaláson kellene kiválasztani a szolgáltatót, és nincs garancia arra, hogy helyi cég fog nyerni.

Az RMDSZ-frakció vezetője, Frunda Csenge a Székelyhonnak azt mondta, hogy még nem egyeztettek ebben a kérdésben a frakció tagjai, de mindenképpen figyelembe fogják venni azokat a szülői véleményeket, amelyek eljutottak hozzájuk ebben a kérdésben.

A Szabad Emberek Pártjának képviselője, Radu Bălaş a Székelyhonnak elmondta, tavaly, amikor hasonló döntésre került sor, a városháza szakemberei megindokolták, hogy miért előnyösebb a megyeközpont számára, ha a megyei tanács bonyolítja le a tej- és kifliprogramot. Ezért tavaly ő megszavazta, hogy a megyei tanácsra bízzák a programot.

„Az indoklás függvényében fogok majd dönteni, hogy elfogadom vagy sem a beterjesztett határozatot. Ha logikus az, hogy átadjuk a megyei tanácsnak, akkor én is támogatom a napirendre tűzött tervezetet. A fő döntéshozó úgyis a tizenegy RMDSZ-es tanácsos és az egyik alpolgármestert adó liberális frakció. Ők ígértek változást” – fejtette ki Radu Bălaş. Soós Zoltán polgármester azt ígérte, hogy csütörtöki sajtótájékoztatóján fejti ki véleményét ebben a kérdésben.

Próbálnak helyi termékeket biztosítani



Hargita megyében a megyei önkormányzat már a korábbi években megszervezett közbeszerzések alkalmával is próbált helyi cégekkel szerződést kötni, hogy a diákok friss és jó minőségű termékeket kaphassanak. Több településen, többek között Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is egy Hargita megyei cég biztosítja a kiflit, és ezekre nem érkezett panasz. Mi több, már az is előfordult, hogy a Hargita megyei tanács a szülőktől és az iskolák vezetőségétől kapott írásos panaszok nyomán szerződést bontott a rossz minőségű termékeket biztosító céggel, hiszen ezt lehetővé teszi az érvényben lévő törvénykezés is.