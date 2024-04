Maros megyei tejtermékek szerte a nagyvilágban

A Marosvásárhelytől 10 kilométerre található mezőpaniti Therezia Prodcom Kft. 1994-es megalapítása óta minden külső, piaci viszontagság ellenére töretlen dinamikával fejlődik és bővül. Olyannyira, hogy a Therézia sajtfélék manapság már nem csupán az országhatáron, illetve az Európai Unió határain belül, hanem más kontinenseken, így az Egyesült Államokban is kaphatóak. Ezzel egyidejűleg a Therézia termékek Mezőpanit nevét is ismertté tették, jó hírét öregbítve a széles nagyvilágban. A Therézia tejtermékgyár történetéről, jelenéről és jövőbeni terveiről az alábbiakban olvashatnak.

Rövidesen viszont a termékeik iránti nagy keresletnek köszönhetően szükségessé vált a környékbeli gazdáktól is felvásárolni a tejet. „Gyakorlatilag így kezdődött a Therézia sajt- és tejtermékek története, amely a napjainkban is ugyanazzal a lendülettel folytatódik” – emlékezett vissza a tulajdonos, akinek elmondása szerint miközben az 1990-es évek közepén legalább 40 tejfeldolgozó vállalat működött Maros megyében, mára már sajnos kevesebb mint tíz maradt üzemben.

Nem volt egyszerű kihívás talpon maradni, de ahogy más iparágak esetében is, a siker titka a természetes alapanyagokban, a gondosan, figyelemmel elkészített, kiváló minőségű termékben rejlett”

Emlékszem, hogy gyermekkoromban testvéremmel, Dalmával egy nagy játszótérként tekintettünk az üzemünkre, aztán később szépen lassan mi is besegítettünk, csatlakoztunk, beletanultunk a folyamatokba, és rendszerként kezdtük értelmezni mindazt, ami nálunk folyik”

– vette át a szót Bartha Zsolt, aki édesapjával közösen igazgatja a céget. A fiatal vezető nagyon hálás a Gondviselőnek azért, hogy a cégen belül mindenki megtalálhatta a maga boldogulásának és személyes fejlődésének lehetőségét, s mindez igaz a családi kapcsolatokra is. És ahogy akkor a cégalapító Bartha házaspár gyerekei, mostanság az unokák, a kis Lea, Ármin, Ádám, Milla és Zora tesznek gyakori „munkalátogatást” a cég irodaházában a nagyszülők leplezetlen örömére és a munkatársak nem rejtett derűjére. S ha már szó esett az unokákról, essen szó az elődökről is, hiszen

idősebb Bartha Márton (1935–2014) bátorította fiát a vállalkozás elindítására. Akkor is, mint most, apa és fia teljes egyetértésben fogott munkához,

Minden cég életében eljön a pillanat, amikor időszerűvé válik a generációváltás kérdése, ám Zsolt szerint náluk jelenleg nem generációváltás, hanem generációbővítés történik. „Mi senkit nem szeretnénk leváltani” – mondta nevetve a fiatal korosztály képviselője, aki hosszú távon is családi vállalkozásban gondolkodik, ahol mindenki saját kapacitásának és erősségeinek megfelelően dolgozik.

A többgenerációs vállalatokban az a jó, hogy a friss ötletek ötvöződnek a tapasztalattal, s minden újabb, életképes ötlet egy újabb tervet szül, amit közös erővel meg is valósítunk”

„Habár külkereskedelmi szempontból a Therézia Kft. számára az igazi áttörést az Európai Unióhoz való csatlakozás hozta el, még 2005-öt írtunk, amikor két évvel a gazdasági közösségbe való belépés előtt mi már megszereztük az uniós kereskedelmi bejegyzési számunkat. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy

minket kvázi már két évvel az ország előtt felvettek az Unióba. Ez hatalmas lehetőségeket nyitott meg előttünk, hiszen a belföldi kereskedelem mellett immár az exportra is fókuszálhattunk.

Az első célországunk Anglia volt, amelyet aztán az Unió több országa is követett. Jelenleg már az Egyesült Államokba is exportálunk” – mondta Bartha Márton, aki abbéli meggyőződésének is hangot adott, hogy az előzőekben leírtaknak köszönhetően