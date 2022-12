Maros megyei egészségügyi intézmény kapta az év kórháza díjat

A hazaiak mellett bolgár, francia, norvég, belga, ír és angol szakemberek vettek részt a Romanian Healthcare Awards, elnevezésű verseny zsűrijében. Magán és állami egészségügyi intézmények, orvosok, de az egészségügy területén tevékenykedő cégek pályázhattak a fontos elismerésekért, hét kategóriában.

Az év kórháza díjért a Maros megyei kórház mellett még másik három egészségügyi intézmény is versenyzett. A díjat az elmúlt hétvégén adták át Bukarestben. A Maros Megyei Klinikai kórház az onkológiai klinika felújításával nevezett be. Mint ismert a Maros, de a környező megyékből érkező betegek számára is fontos onkológiai klinika felújítását két éve fejezték be és nemcsak teljesen átalakították, hőszigetelték az épültet, de egy új épületszárnyat is építettek és annak bunkerében egy ultramodern, daganatos betegségek onkoradiológiai kezelésére alkalmas sugárgép található. Ez utóbbit nemrég adták át.

Magas színvonalú szolgáltatás

A megyei kórház igazgatója, dr. Ovidiu Gîrbovan úgy értékelte, hogy a neves díjjal az elmúlt években kifejtett munkájukat értékelték.