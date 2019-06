Mária evangéliuma – jótékonysági előadás öt helyszínen

A Mária evangéliuma rockoperát oratóriumi változatban adták elő pünkösd vasárnapján a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébániatemplomban, a koncertsorozat negyedik helyszínén. A rendezvény során adományokat is gyűjtöttek a plébániatemplom felújítására.

„Nagy megtiszteltetés itt fellépni és játszani ezt a művet" – osztotta meg Tolcsvay László, a Mária evangéliuma rockopera egyik zeneszerzője a csíksomlyói fellépésüket megelőzően. Mint ismertette, a zeneművet 1991-ben mutatták be a budapesti Madách Színházban, azóta pedig bejárták vele fél Európát. Most pedig erdélyi templomokban játsszák az oratóriumi változatát, felléptek már Temesváron, Szatmárnémetiben és Nagyváradon. A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplomban tartott koncert után, pünkösdhétfőn Déván is előadják.

Petneházy Attila, a magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy csodálatos élmény a templomokban hallgatni ezt az előadást, mert ezek a helyszínek hozzáadnak az oratóriumhoz egy plusz emelkedettséget.

A koncertsorozattal céljuk a Kárpát-medencei összmagyarság összetartozásának érzését erősíteni.

Jótékonysági célt is kapcsoltak a rendezvénysorozathoz, egyrészt a vasárnapi előadással a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom feljavítására gyűjtöttek, a többi fellépés pedig a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által gondozott gyermekek segítését szolgálja. Mint megtudtuk, ez utóbbi célra az adományokat hétfőn, a dévai előadáson adja át Kásler István, az emberi erőforrások minisztere, aki maga is dévai születésű.

A Tolcsvay László-Müller Péter-Müller Péter Sziámi szerzők által írott Mária evangéliuma című előadás szereplői: Mária – Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színművész; Jézus – Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas színművész; János apostol – Tolcsvay László Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, énekes; József – Kőrösi András, a Magyar Állami Operaház magánénekese. A történet János apostol emlékezetében játszódik, amint egy ókeresztény gyülekezetnek mesélve felidézi, mire gondolhatott, mit érezhetett Mária. Így bontakozik ki a szenvedéstörténet.