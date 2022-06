Marhahúsból készült ínyencség: hátszín és bélszín egy csonton

Ismét az ínyencekhez szól Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki az úgynevezett T-bone steak elkészítését mutatja be olvasóinknak. Egy meglehetősen drága alapanyagról van szó, ezért lényeges, hogy a megfelelő sütési módszert alkalmazzuk, különben a fogyasztási élmény fog csorbulni. A köretként szolgáló új pityóka és a különleges sörmártás elkészítéséről is beszélt lapunknak a szakács.

Az egyik legnépszerűbbnek számít világszerte a marhahúsból készült, úgynevezett T-bone steak, ám az ínycsiklandó étel megvásárlásáért a megszokottnál mélyebbre kell nyúljunk a pénztárcánkba, hiszen 160 lejt vagy akár ennek háromszorosát is elkérik az árusok a hozzávaló kilogrammjáért – fejtette ki lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa.

A T-bone szelet mindkét oldalát csak két-három percig sütötte, hogy az félvéres maradjon. Eközben ugyanakkor vajat is helyezett a húsra. A szakember hangsúlyozta,

Miután elzárta a gázt, alufóliával takarta le az ételt, és tálalás előtt nagyjából tíz percig állni hagyta.

A köret fő elemeként újburgonyát vásárolt, hiszen annak a héja is fogyasztható, ráadásul nagyon hamar elkészül. Ezt sós vízben főzte meg, majd hideg vízzel lehűtötte – ennek köszönhetően nem fog szétesni –, és mindegyiket félbevágta. Újabb serpenyőt vett elé, amelyben szintén olívaolajat hevített, majd félbevágott zöldhagymát és olívabogyót helyezett bele, mielőtt a krumplikat is beletette volna. Ízesítésként durva sót, citromolajat, balzsamecetet, valamint szemes zöld-, rózsa-, cayenne- és chiliborsot használt. Utóbbiak különösen kellemes hatást keltenek, ha a későbbi étkezésnél összeroppantjuk fogainkkal. Négy-öt percnyi sütés után tálalhatta is az ételt.

Kellemes sörmártás

Egy újabb edényre lesz szükségünk, ha sörmártást is szeretnénk készíteni.