Marad a bizonytalanság a biztos veszteséggel

„Dolgozunk, de ugye mindig vannak komplikációk. Arról most pontosat nem tudok nyilatkozni, hogy mikor nyitunk meg, azt tudom mondani, hogy a közeljövőben” – közölte érdeklődésünkre csütörtökön Seprődi Zoltán, a parajdi sóbánya vezérigazgatója. Arra a kérdésünkre, hogy van-e esély arra, hogy a most következő hosszú hétvégére újra kinyithatnak, azt mondta, nem tartja kizártnak azt sem, de később már bizonytalanabb volt ezzel kapcsolatban.

Miközben a parajdi sóbánya éves szinten is érzékelhető bevételkiesést szenved el a bezárás ideje alatt, addig az üdülőtelepülés többi turisztikai célpontja rekordbevételt termel – utóbbiról Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke számolt be lapunknak. Amint azt a turisztikai egységeket tömörítő szervezet vezetőjétől megtudtuk, a kezdeti elkeseredettség nem tapasztalható már a vendéglátásból élők körében, ugyanis a szálláslemondások aránya csak mintegy tízszázalékos a bánya bezárása óta, azaz nagyjából kilencvenszázalékos a szállások telítettsége a településen.

Parajd turisztikai célpontjai közt most a wellnessközpont a legnépszerűbb, de megdőlt a látogatottsági rekord a sószorosban és a lepkeházban is, illetve a település két strandja is rendre megtelik.

Moldován László maga is panziót működtet, és mint elmondta, volt olyan vendége, aki azt mondta, nem érdekli, hogy zárva van a bánya, így legalább bejárja és megismeri a környéket. Szerinte sok turista gondolkodik hasonlón,