Már nem jelentett gondot megtölteni a színpad előtti teret

Az élet fontosságát hangsúlyozták a gyergyószentmiklósi FeltöltŐ keresztény zenefesztivál idei résztvevői. Az esti koncerteken több ezren vettek részt, ugyanakkor a tematikus előadásokon is rendre megteltek a helyek.

Ahogyan az egyik szervező fogalmazott, már nem kellett ők helyet foglaljanak a színpad előtt, hogy az előadónak, együttesnek legyen közönsége. Sokan érkeztek távolabbról is, a Kárpát-medence más vidékeiről.

Volt közönsége a Gyerek-Feltöltőnek és Ifi-Feltöltőnek is. Az először megtartott Nők Éjszakája változatos lehetőséget kínált a nők számára, hogy feltöltődjenek, a Szent Anna kápolnánál dicsőítés, ima és szentmise várta a résztvevőket a Férfiak Éjszakáján. Vasárnap pedig a térség minden egyháztanácsa bekapcsolódott a közös főzésbe.

A vasárnap déli ökumenikus istentiszteleten Keresztes Zoltán plébános így fogalmazott: „ahhoz, hogy egy játékautó éjszaka világítani tudjon, nappal ki kell tenni a világosságra, hogy a napfény hatására magába szívja az energiát. Így a kereszténynek is állandóan, a lelki napfény, Jézus Krisztus fényébe kell tennie magát, hogy természetévé váljon az ő fénye, és világítson a sötétben. Erre szolgált a fesztivál három napja is: lehetőség volt feltöltődni, de nem akárhogyan: Krisztiussal, Krisztusban fiatalosan”.

ahogyan a tíz éve szentté avatott lengyel pápa is mindig az élet mellett állt, ma sincs más út, más lehetőség, mint az élet igenlése.

Fontos, hogy üzenni tudjunk nekik: az élet sokkal összetettebb annál, mint egy nagy buli, mint egy haverkodás. Vannak nagyon szép időszakai, de vannak nagyon küzdelmesek is. Ha nem készítjük föl erre őket hiten keresztül, akkor óriási tragédiák érhetik ennek a fiatal nemzedéknek egy részét. Ezért fontos, hogy az itt megjelent fiatalok, felnőttek is apostolként elvigyék ennek a fesztiválnak az üzenetét a székelyek, összmagyarság, és velünk együtt elő nemzetek felé is