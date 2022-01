Már nem a jussát várja, hanem a végzettel harcol a vaják Tamás Attila • 2022. január 22., 20:06 2022. január 22., 20:06 HIRDETÉS Jobb is meg nem is az első évadhoz képest, a népszerűségre viszont továbbra sem lehet panasz, hiszen továbbra is a Netflix egyik legnézettebb sorozata az Andrzej Sapkowski lengyel író regényei alapján készült, A vaják (The witcher) fantasysorozat. Kritika a második évadról.

Hatalmas várakozás előzte meg a Netflix egy éves kihagyással érkező fantasysorozatának második évadát, ami aztán hozta is az elvárt számokat, hiszen a The Witcher második évada már az első három nap alatt 142 milliós órás nézettséggel büszkélkedhetett, ami elég volt ahhoz, hogy a legtöbb országban a nézettséglista elejére kerüljön a sorozat. HIRDETÉS És bár a készítők egy, az előzőnél véresebb, akciódúsabb, kevesebb meztelenkedéssel és káromkodással teletűzdelt, összeszedettebb és jobban követhetőbb második évadot ígértek (aminek már maga a forgatása is eléggé akciódús volt, hiszen a főszereplő Geraltot alakító Henry Cavill is megsérült közben), a karácsony előtt érkezett nyolc új epizód mégis hagy kívánnivalókat maga után. „Jussát várja a vaják..." Újabb közönségkedvenc fantasy a Trónok harca után Meglehetősen komor hangulatú, véres, öncélú, helyenként horrorisztikus, mégis közönségkedvenc. A Vaják (Wiedźmin, The Witcher) címet viselő dark fantasy a belőle készült játéknak köszönhetően lett igazán ismert, az igazi népszerűséget azonban az elkerülhetetlen sorozat-adaptáció hozta meg számára. Összefoglaló. A Netflix Witcher-sorozata főként a könyveket ismerő és a könyvek történetét továbbvivő videójátékok rajongóin túllépve, a széles nézői palettának készült, akik nyitottak egy kardozós, véres, szörnyes, nagyköltségvetésű fantasy-történetfolyamra, ami a Trónok harca befejeztével keletkezett űrt próbálta betölteni. Igen ám, de időközben a konkurens streamingplatformok is meglátták a lehetőséget a kosztümös, kitalált lényekről szóló, a középkorra hajazó világokban játszódó sorozatokban a lehetőséget, így mára a Vaják második szezonja, már csak egy az évente érkező fantasyk közül, mint az Amazonnál készült, Az idő kereke (The Wheel of Time), a készülőben levő Gyűrűk ura és Trónok harca-előzménysorozatok, vagy épp maga a Vaják, tervben levő előzménysorozata, amiknek a lényege, hogy tovább bővítsék a már népszerű, könyvsorozatok formájában ismertté vált, kitalált világokat.

A vaják megértésében azonban nem sokat segített az időben sokszor ugráló, sokszor kaotikus első évad, hisz míg a Trónok harcában elég hamar letisztázódtak a viszonyrendszerek a karakterek között, és nem volt nehéz követni, hogy ki hol helyezkedik el, és hová lép a képzeletbeli sakktáblán, addig a Vaják esetében a könyveket és a játékokat nem ismerő néző csak kapkodja a fejét a sok kitalált név, helyszín láttán és hallatán. Sok fogódzót a készítők sem adtak, így aki tényleg tisztában akart lenni az első évadban, hogy akkor ki kivel és miért van, az vagy a könyvekbe kellett belebújjon, vagy pedig a világhálót böngéssze, hogy megértse: melyik királyság honnan és miért támadja a másikat, és mi megy végbe a háttérben, amiről a szereplők sokszor csak elejtett félmondatokban beszélnek, vagy véletlenszerűen bedobnak egy ismerősnek tűnő nevet, akiről első blikkre tudni kellene, hogy milyen szerepe van a történetben.

A tényleg keszekusza, még 2019-ben megjelent első évad után tehát jogos volt az elvárás, hogy a második már érthetőbb és követhetőbb lesz, azonban aki nem nézte újra az első évadot a második premierje előtt, annak igencsak nehéz dolga volt az elején összerakni a képzeletbeli puzzle-darabkákat. A kezdés jó volt, és jót tett abból a szempontból, hogy az első évados finálét követően nem kellett rögtön fejest ugrani a keszekusza viszonyrendszerekbe, mivel a készítők behozták az első Witcher-könyvben különálló történetként elmesélt Nivellen történetét. A Szépség és a szörnyeteg-parafrázisként is értelmezhető epizód hozta a kötelezőt, vagyis megmutatta, hogy mi a sorozat sava-borsa: tragikus történet rejtéllyel, szörnnyel, megmentésre váró karakterrel, és jó sok Henry Cavill-féle akciózással.

A Trónok harcából igazolt, vörös szakálláról ismert Kristofer Hivju és a maszkmesterek mindent beleadtak, hogy egy tragikus sorsú, elátkozott szörnyeteget lássunk a képernyőn, aki ha nem is szándékosan, de rendesen meggyűjti az éppen hozzá betérő Geralt és Ciri baját. Ha nem az első epizódban mesélték volna ezt a történet, akkor azt is mondhattuk volna, hogy jó kis „filler” rész volt, de igazából alapozásnak volt tökéletes, ugyanis a készítők ezt követően már ismét a főszálra fókuszáltak, vagyis továbbvitték a Soddeni-csata utáni eseményeket, Geraltot és Cirit pedig Kaer Morhenbe, a vajákok főhadiszállására vitték, hogy ott új távlatok nyílhassanak a karaktereik előtt.

Innen azonban jön a fejkapkodás, hogy akkor ki kivel is van, próbáljuk elképzelni a kontinenst, a birodalmat, illetve azt, hogy akkor most vajon mekkora távolságra is lehetnek egymástól a helyszínek, de semmi kapaszkodót, (bár egy térképet sem) kapunk hozzá, így a saját fantáziánkra kell hagyatkoznunk, akárcsak a könyvolvasók. Ez azért is bosszantó, mert amikor különböző helyszínekről „összefutnak” a karakterek, akkor igazán szőrszálhasogató belegondolni, hogy mennyi idő is kellett, hogy eljussanak oda, és sokszor hatalmas távolságnak tűnik a megtett út, míg két résszel később már csak futó kaland egyik helyszínről átmenni a másikra. Ezt jórészt a varázslók által nyitott portálokkal való utazással „bekkelik ki”, de ez is részben idegesítő volt, amikor időnként minden előzetes figyelmeztetés nélkül feltűntek egymás szobáiban az emberek, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne.

Ezen felül a karakterek többségét még mindig nem sikerült teljesen elfogadni, főként azok számára nem, akik játszottak már a Witcher 3-mal, ugyanis az ott ábrázolt szereplők mondhatni árnyékai a sorozatbeli verziójuk. Henry Cavill telitalálat Ríviai Geraltként, és az új szezonban több szöveggel és kevesebb morgással fejezi ki magát, mindössze a maszkmesterek által ráapplikált, hatalmas sárga kontaktlencsék megjelenítése zökkenti ki nézőt időnként, hogy nem egy „valódi vajákot” látunk a képernyőn. A Killing Eve-ből ismert Kim Bodnia is jó választás volt Vesemir szerepére, igaz nem nagyon van alkalma kiteljesedni Geralt mentoraként. Az időközben szemöldököket növesztő Cirit is el lehet fogadni, viszont a boszorkányok castingja továbbra is borzalmas: a rafinált Yennefert alakító Anya Charlotra inkább hajaz egy naiv tinilányra, mint egy érett nőre, Triss egyszerűen idegesítő, és az őt megformáló Anna Shaffer egy totális félrecasting (és nem csak szerintem), a többi vaják pedig egyértelmű, hogy csak kinyírásra alkalmas töltelékként van jelen a sztoriban (a játékban hangsúlyosabb szerepet kapó Eskel megölése pedig övön aluli húzás volt a készítők részéről, akik trónokharcásan akartak sokkolni, ez pedig a visszájára sült el). A Jaskiert játszó Joey Batey továbbra is szenzációs, bár az első évadhoz képest sokat vesztett a fényéből, a többi mellékszereplőre pedig szót vesztegetni sem érdemes, annyira semmilyenek, hogy sokuknak még a nevét sem jegyzi meg a nézők többsége.

Mindezek ellenére a sorozat úgy középtájt jó lendületet vesz, és a történet is valamelyest összeáll a végére, igaz, hogy elnyújtással nem lehet vádolni a készítőket, akik továbbra is nyolc részben próbálnak minél több mindent elmesélni. Megtudjuk, hogy Ciriben ősi vér folyik, és gyakorlatilag mindenki őt akarja nem csak a kontinensen, hanem azon túl is, ugyanakkor a könyvek egyik legnagyobb fordulata a szezonvégi cliffhanger is, ami megint azt eredményezi, hogy valamelyest fenntartja az érdeklődésünket aziránt, hogy miként fog folytatódni ez a grandiózusnak látszó történet.

Egyértelműen rossz, hogy a soron következő, harmadik szezonra várhatóan ismét két évet kell várni, mivel ennyi idő alatt ismét elfelejtünk mindent, amit most láttunk, és majd kapkodhatjuk megint a fejünket amíg visszarázódunk A vaják világába, 2024 karácsonyán, hacsak nem sikerül rövidebb idő alatt tető alá hozni az új évadot. Addig azonban más, érkeznek az újabbnál újabb fantasy-sorozatok, a kérdés már csak az, hogy mennyivel lesznek jobbak és minőségibbek Ríviai Geralt, a Netflix által képernyőre vitt történetfolyamánál.