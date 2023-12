Már könnyedén bejuthatnak Székelyudvarhelyre a Csíkszereda felől érkező autósok

Az elmúlt hetekben számos alkalommal azoktól a bosszankodó sofőröktől volt hangos a Facebook, akiknek órákat kellett állniuk a dugóban Székelyudvarhely Csíkszereda felőli kijáratánál, a Bethlenfalvi úton zajló felújítások miatt. Az érintett útszakaszon zajló munkálatok miatt az is előfordult, hogy olyan sok autó torlódott fel, hogy egészen Máréfalváig ért a sor.

korábban írtuk Idegtépő forgalmi dugók a Bethlenfalvi úton Többször előfordult a napokban Udvarhelyen, hogy órákat kellett állni a dugóban a felújítás alatt álló Bethlenfalvi úton. Kedden délelőtt nem voltak gondok, a helyi rendőrség munkatársai irányították a forgalmat. Kaptak hideget, meleget is a sofőröktől.

A várakozási idő hosszúsága miatt sok Csíkszeredába tartó, vagy onnan visszafelé igyekvő autós választotta a kilométerre hosszabb, időben azonban rövidebb Székelyudvarhely – Felsőboldogfalva – Homoródszentmárton – Homoródalmás – Szentegyháza alternatív útvonalat.

Az áldatlan állapot azonban véget ért: az elmúlt hétvégén befejezték az aszfaltozást a város végén, így az ünnepek alatt már fennakadások és várakozás nélkül juthatnak be városba a Csíkszereda irányából Udvarhelyre érkező autósok is – számol be a Székelyudvarhelyi mobilitási projektek nevű Facebook-oldal.