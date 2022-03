Már kezdték volna lefoglalni a nyaralást az emberek, és akkor jött a háború

Alig kezdett magához térni a turizmus a két évnyi koronavírus-világjárvány és az ezzel járó korlátozások után, máris újra nehéz helyzetbe került az orosz–ukrán háború miatt. A bizonytalanság és a félelem hatására a foglalások száma visszaesett, az érdeklődés viszont hatalmas, rengetegen vágynak utazásra, kikapcsolódásra.

Iszlai Katalin 2022. március 20., 22:132022. március 20., 22:13

Az év első hónapjaiban fellendült a turizmus Romániában az utazási irodák országos szövetsége (ANAT) szerint. Ennek egyik oka, hogy március végéig csaphatnak le az érdeklődők az early booking (korai foglalás) akciókra, amelyek lényege, hogy az utazni vágyók hónapokkal előre, jelentős kedvezményekkel foglalhatják le a kívánt utakat. Emellett a járványhelyzet enyhülése és a korlátozások feloldása is hozzájárult a foglalások számának növekedéséhez. Utóbbi főként a belföldi turizmusnak kedvezett,

az elmúlt hétvégén a Prahova völgyében vagy a Brassópojánán lévő szállodák többsége 90–100 százalékos foglaltságot ért el.

A karanténkötelezettség eltörlése és a teszt nélküli beutazás lehetősége miatt továbbá a külföldi utak népszerűsége is növekedett. A jelenség Hargita megyében is érezhető volt – ám közbeszólt az orosz–ukrán háború. Kiszabadulni a kalitkából Mint a székelyudvarhelyi Hedon Express Utazási Iroda vezetője, Bihari Márta érdeklődésünkre elmondta, Hargita megyében is megemelkedett az év elején a foglalások száma, mostanra viszont ismét óvatosabbá váltak az emberek. „Körülbelül egy hete a háború okozta félelem miatt visszaesett a foglalások száma. Az érdeklődés továbbra is hatalmas, de a konkrét foglaláson már elgondolkodnak. Az emberek nagyon vágynak az utazásra,

az elmúlt két év bezártsága azt idézte elő, hogy azok is utaznának, akik eddig nem tették, mondván, hogy nem akarják kihagyni ezt az életükből, hiszen nem tudni, mi történik a jövőben.

Nagyon szeretnének kiszabadulni a kalitkából” – mutatott rá Bihari Márta. Arra is kitért, hogy jellemzően azok is az év elején foglalnak, akiknek a munkahelye megköveteli, hogy előre leszögezzék, mikor kívánják kivenni a szabadságukat. Előfoglalási kedvezményes ajánlataik is vannak a júliusi-augusztusi időszakra, ez az akció ebben a hónapban befejeződik, és ezek iránt is nagy az érdeklődés. Hozzátette, náluk inkább a külföldi utak iránt nagyobb az érdeklődés.

Felkapott úti célnak számít Barcelona (Spanyolország), a Loire-völgye (Franciaország) és Róma (Olaszország), illetve a belföldi és külföldi tengerparti utak.

„Ha megkapja a lakosság az üdülési jegyeket, biztosan megugrik majd a belföldi foglalások száma. Amennyiben ismét biztonságban érzik majd magukat az emberek, fel fog lendülni a turizmus, amire nagy szüksége is lenne az iparágnak az elmúlt évek nehézségei után” – hangsúlyozta Bihari Márta. Inkább kivárnak Hasonló tapasztalatokról számolt be megkeresésünkre Todor Etelka, a csíkszeredai Fenyő Travel utazási iroda vezetője is. Tapasztalatai szerint is fellendült valamelyest a turizmus az év elején, a háború miatt viszont visszaesett a foglalási hajlandóság. „Nagyon szépen elindult egy növekedés, de behúzták az emberek a féket, és jelenleg inkább kivárnak.

Bulgária, Görögország és Törökország a legnépszerűbb,

illetve a román tengerpart és egyéb belföldi úti célok is felkapottak” – részletezte Todor Etelka, aki szintén megerősítette, hogy az utazási kedv nagyon magas, de a konkrét foglalások elmaradnak, nem mernek lépni az utazni vágyók. Az early booking vagy last minute ajánlataik iránt is nagy az érdeklődés a kedvezmények miatt, de sokan tartanak ezektől a szigorú feltételek miatt (ki kell fizetni előre a teljes utat vagy nem visszatéríthető az előleg lemondás esetén). Todor Etelka is úgy véli, hogy