Már évek óta késik, továbbra is várni kell a sétálóutcai behajtás korlátozására

Akadálytalanul lehet autóval behajtani a csíkszeredai sétálóutcába, mivel az egyik utca felől ezt semmi sem korlátozza. Sorompót és behajtásgátló oszlopot is felszerelnének a felújítással együtt, de a munkálatok elvégzésére nincs jelentkező.

A Lejtő utca felújításra vár, a gyalogosok pedig az autózás korlátozására • Fotó: Gábos Albin

Jelképesnek tekinthető a csíkszeredai Petőfi Sándor utca sétálóutcává alakított részének alsó és felső végénél a gépjárművek behajtásának oszlopokkal történő korlátozása. Aki akar, kelet felől, a Lejtő utcán át nyugodtan bejuthat és kedvére autózhat az elvileg gyalogosok számára fenntartott utcarészen – ott ugyanis egyelőre nincs akadály. Még egy ideig nem is lesz, mert

bár a polgármesteri hivatal több mint egy éve szeretne behajtásgátló eszközöket telepíteni a Lejtő utca bejáratához, ez nem sikerült.

Elmaradtak az ajánlatok

Az utca tervezett felújításával egy időben földbe süllyeszthető, távvezérlésű oszlopot, illetve egy sorompót szerelnének fel, utóbbit térfigyelő kamerákkal együtt.

A rendszer csak meghatározott időszakokban tenné lehetővé az autóknak a sétálóutcába történő bejutását, és biztosítaná a Lejtő utcában lakók akadálytalan közlekedését is.

Idén három alkalommal is kiírták a közbeszerzési eljárást a felújításra és a behajtásgátló eszközök telepítésére, de egyetlen cég sem nyújtott be ajánlatot – tudtuk meg Szőke Domokostól. Csíkszereda alpolgármestere kérdésünkre azt mondta, remélik, hogy a cégek jövőre ütemezett munkálatai közé befér ez a beruházás is, és nemsokára ismét kiírják a licitet.

Megrongált oszlop

Korábban, több mint öt éve már telepítettek egy távvezérlésű, földbe süllyeszthető oszlopot a Lejtő utca alján, amely az illetéktelenek bejutását volt hivatott megakadályozni. Nem sokáig szolgált, mert felszerelése után mintegy három héttel működésképtelenné tette egy autó. Mivel a rongálások a szerkezet javítása után is folytatódtak, ezt eltávolították, és azóta sem került a helyére semmi.

A sétálóutcába történő behajtás korlátozásához, ha a sorompó és az oszlop is a helyére kerül, várhatóan a sétálóutcára vonatkozó, a helyi önkormányzat által több mint öt éve elfogadott szabályzat lesz az irányadó. Ennek értelmében az utcába csak engedéllyel rendelkező, 3,5 tonnánál kisebb összsúlyú járművel lehet behajtani, munkanapokon 5 és 10 óra között, utána a járműveknek el kell hagyniuk a sétálóövezetet. Kivételt képeznek azok a magán- és jogi személyek, akiknek lakhelyük vagy székhelyük a sétálóutcában található, ők állandó belépőre jogosultak a városházától, azzal a feltétellel, hogy az udvarukban parkolnak autóikkal.