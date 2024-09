Már biztos: jövőre is a Sepsi Arénánál szervezik a Tabakó fesztivált

Az esős idő sem törte meg a sikerét a Sepsi Tabakó Fesztiválnak, amelyre idén is több mint 24 ezren látogattak ki. Ám az idei kiadás különlegesebb volt a többinél, nemcsak az új helyszín, hanem a változatos nappali programok, borudvar és akusztikus koncertek miatt is. A dohánygyárban zajló munkálatokra való tekintettel a szervezők leszögezték: 2025-ben is az Arénánál kap helyet a nyárzáró rendezvénysorozat.