Már bevezették az első intézkedéseket a pedagógusok bürokratikus terheinek csökkentéséért

A pedagógusok azt szeretnék, hogy az abszurd munkatervhegyek helyett több energia jusson a gyerekekre. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A tárcavezető hétfőn a Facebookon jelentette be – egy saját fotó kíséretében, amelyen az látható, hogy éppen összetép egy papírcsomót –, hogy csökkentik a pedagógusok bürokratikus terheit. Az intézkedéseket már aznap életbe is léptették.

A bürokrácia csökkentésére vonatkozó első intézkedések közé tartozik, hogy ezután a pedagógusok portfólióját nem kell minden esetben nyomtatott formában is benyújtani, hanem elektronikusan is megtehetik. Választható lesz a jegyzőkönyvkészítés olyan tevékenységeknél, amelyek esetében nem szükséges a döntéshozatal módjának igazolása (a jegyzőkönyv helyettesíthető a jelenléti listával például a szülői értekezleten).

Továbbá a felsőbb szintű intézmények vagy az oktatási rendszeren kívüli intézmények által kért jelentések és statisztikák ezután nem a pedagógusok bevonásával készülnek. A szintfelmérő tesztek kötelezettsége megszűnik valamennyi oktatási szint vagy osztály esetében, illetve az osztályfőnöki portfóliónak csak az osztályfőnöki tisztséggel járó tevékenységek tervét, az osztály iskolán kívüli tevékenységeinek ütemtervét, valamint a tanulók pszichopedagógiai adatlapját kell tartalmaznia.

Nem csak oktatásnevelésből áll a pedagógus munkája

Curticăpean Réka marosvásárhelyi óvónő érdeklődésünkre elmondta, a tavaly szeptembertől életbe lépett, óvónőket érintő új tanterv szerint kétszer olyan sok papírmunkája lett, mint addig. Naponta 17–18 sorban kell leírnia azt, hogy mit tervez a gyerekekkel, ráadásul olyan rutinfeladatokat is bele kell foglalnia, mint a gyerekek helyes kézmosása vagy vécéhasználata, amelyekre amúgy is figyel a pedagógus, és még ennél sokkal többre. Arról is be kell számolnia napi szinten, hogy milyen áthajlásokat, átmeneteket tervez a foglalkozások között. A pedagógus úgy véli,

ezek abszurd és fölösleges bürokratikus munkák, amelyek azt az érzést keltik, hogy fontosabb, amit leír, mint amit nap mint nap megvalósít a gyerekkel.

Úgy érzi, a kötelező portfólió leadását is megkönnyítették azáltal, hogy ezentúl elfogadják elektronikus formában is, nem kell kinyomtatott papírhegyeket leadni.

Nagyon örülök annak, hogy csökkentik a papírmunkával járó terheket, főleg az lepett meg, hogy azonnal hatályba léptették az intézkedést, nem ezt szoktuk meg

– fogalmazott az óvónő.

A miniszter szerint folyamatban van továbbá az osztályfőnöki portfólió eltörlése, a módszertani és tantervi bizottságok felszámolása, a jelenléti regiszter egyszerűsítése, a tanulók szociális helyzetéről szóló elemzések és a különféle támogatási programokról szóló jelentések megszüntetése vagy egyszerűsítése, valamint az iskolai kirándulásokhoz szükséges dokumentáció egyszerűsítése is.