Már a gyergyói tél sem fagyaszt rendesen: hűtőberendezés kell a szabadtéri jégpályához

Cél, hogy ne csak egy-két hétig, hanem több hónapig is korcsolyázni, jégkorongozni lehessen a gyergyóújfalvi pályán. Az önkormányzat hűtőberendezést vásárol, amely az év végére már működhet is.

Pár évtizede még nem kellett fejlett technológia ahhoz, hogy akár három-négy hónapig is korcsolyázni lehessen a gyergyószéki szabadtéri jégpályákon, mostanában azonban csak egy-két hetet tartanak a komoly hidegek. Nehéz így jeget készíteni, és még nehezebb, vagy sokszor lehetetlen elérni azt, hogy hosszabb ideig megmaradjon a korcsolyázásra alkalmas felület. Gyergyóújfaluban ezen változtatnak a következő téltől. Amint Egyed József polgármester elmondta,

Következik a szerződés aláírása, hogy a kivitelező november 20-ig át is adhassa modernizált létesítményt.

A fagyasztóberendezés úgy programozható, hogy a működtetése egyszerre legyen gazdaságos és hatékony. Például megoldható, hogy adott esetben a pálya napsütötte részén magasabb kapacitással hűtsön, máshol kevésbé.

A község korábban már beszerzett modern palánkot, illetve jéggyalut (rolbát) is vásároltak, most pedig a hűtés megoldásával elérhető, hogy akár három-négy hónapig is használni lehessen a jégfelületet. Mostanig ugyanis