Május elsejét sem úszták meg a szabálysértő sofőrök

A közúti balesetek visszaszorítása és az alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt álló sofőrök kiszűrése érdekében tartottak közúti ellenőrzést az E578-as európai út maroshévízi szakaszán május első napján.

A rendőrök 82 bírságot szabtak ki, összesen mintegy 30 ezer lej értékben: ebből 76-ot a sebességkorlát átlépése miatt, de szabálytalan előzést és egyéb szabálysértést is elkövettek az autóvezetők. Mindemellett 17 vezetői engedélyt is felfüggesztettek, egyet szabálytalan előzés miatt, a többit gyorshajtásért, valamint három forgalmi engedélyt is visszatartottak a közlekedésrendészek.

Ugyanezen akció során több külföldi járművet is ellenőriztek, 5 esetben bírságot szabtak ki és 1 vezetői engedélyt is bevontak – áll az összesítésben.