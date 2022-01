Ma is aktuális királydrámát ad elő a Csíki Játékszín

A Csíki Játékszín falain belül is bemutathatja William Shakespeare III. Richárd című királydrámáját a csíkszeredai társulat január 15-én. A Vladimir Anton által rendezett előadás szabadtéri változatát már láthatták a csíkszeredaiak tavaly a Mikó-vár udvarán, ezúttal azonban a beltéri produkció megtekintésére hívják a nézőket.

Régóta nem játszott Shakespeare-drámát a Csíki Játékszín. A III. Richárd című darab bemutatójára hívják a közönséget • Fotó: Pinti Attila

„Hatszázkilencvenhat nap telt el az első olvasópróbától mostanig, amikor végre bemutathatjuk William Shakespeare III. Richárd című királydrámáját, a járványügyi szigorítások miatt ugyanis többször el kellett halasztanunk a bemutatót” – ismertette a darab megszületésének nehéz oldalait Vladimir Anton rendező, a Csíki Játékszín új művészeti igazgatója kedden, a társulat sajtótájékoztatóján.

Az előadást ismertetve kifejtette, az volt elsősorban a célja, hogy árnyalja a karaktereket, hogy ne az legyen, hogy van egy gonosz karakter és a többi jó szereplő, mert ez így unalmassá tenné a darabot, hanem azt szűrhessék le a nézők, hogy a hatalom bárkit megrészegíthet.

Szeretethiányos ember tragédiája

Kozma Attila, aki a főszerepet, III. Richárd szerepét játssza, úgy jellemezte a karaktere történetét, mint egy szeretethiányos ember tragédiáját. Jól manipulálja az embereket, így közvetlen nem ő végzi el a gyilkosságokat, de közvetetten ő irányítja a szálakat, amelyek ezekhez vezetnek.

Richárd nem akart gonosz lenni, de úgy nőtt fel, hogy nem kapott szeretetet. Úgy gondolom, az elvetemült embereket a közösség hozza létre, ha egymásra jobban odafigyelnénk, elkerülhetnénk ezeket a kegyetlenkedéseket

– osztotta meg gondolatait a színész.

Veress Albert, színházigazgató Buckingham hercegét játssza ebben a darabban, mint kifejtette, ő az, aki Richárd jobb keze, számító személyiség és jó stratéga. Ez a karakter a háttérből akarja a hatalmat megragadni, de a számításai nem válnak be, és ő is elbukik a végén, mint ahogy Richárd is. A produkció kapcsán elmondta,

ez a Shakespeare-dráma ma is tud aktuális lenni, például a darabban van egy „fake-newsnek” nevezett jelenet, amelyben álhíreket terjesztenek a közösségben, és ez nagyon jellemző a mi világunkra is.

Vannak még jegyek

A bemutató előadást január 15-én, szombaton tartják 19 órától a Csíki Játékszínben, amelyre még kaphatók jegyek. Ebben a hónapban még további két alkalommal lesz látható a csíki közönség számára a darab, január 25-én és 26-án szintén 19 órai kezdettel.