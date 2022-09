Lurkó Teens – színháztalálkozó tinédzsereknek

az előadások többsége magyarországi produkció, lesznek közöttük nagyszínpadi, kamaratermi, valamint osztálytermi előadások is.

A darabok három kategóriába sorolhatók: egyrészt vannak a kötelező olvasmányokat feldolgozó előadások, a kortárs szépirodalmi művek, valamint a szociális témákat boncolgató előadások. Utóbbi tematikában egy előadás lesz, a Láthatáron Csoport és a KV társulat Kiállok érted című stúdiótermi darabja, amely a külföldi prostitúcióra való csábítás, az átverés tudatosításáról szól. Ezt az előadást Böjte atya gyermekotthonában élő 50 gyereknek mutatják be; a darabot követően feldolgozó foglalkozást is tartanak. A részletes programot a www.lurko.ro oldalra is nemsokára feltöltik, továbbá a fesztivál Facebook-oldalán már megtekinthető.