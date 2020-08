Lovasterápia: a gyerekek most is jutalmat érdemeltek

A gyergyószentmiklósi Salvator Alapítvány már számos éve rendezi meg a lovas nyílt napot, ahol az általuk működtetett terápiás programban résztvevő gyerekek mutatják be előrehaladásukat. Idén ezt szombaton tartották. Előzőleg egy kampányízű „villámlátogatásnak” is fogadói voltak.

• Fotó: Gergely Imre

Sokat tud segíteni a sérült gyerekek fejlesztésén a lovasterápia, és ennek eredménye akkor válik mindenki számára láthatóvá, amikor egy hosszabb folyamat után be is mutatják, hogy mit tanultak. Az idei nyílt nap rendhagyó volt a vírushelyzet miatt. Vigyázniuk kellett arra, hogy ne alakuljon ki tömeg, így a gyerekeket és az őket elkísérő szülőket különböző időpontokban fogadták a Salvator Alapítvány lovardájánál.

Gáll Katalin lovasterapeuta elmondta, most a szülőket is arra kérték, szálljanak nyeregbe, és tapasztalják meg, mi az, amit a gyerekeik a nyáron megtanulhattak. Nem is olyan könnyű az, mint ahogy a földről nézve látszik – jegyezte meg a lovastornát is oktató szakember. Az idei programot Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és az MVM Energy Romania is felkarolta, többek közt ennek köszönhetően kaphatott az összes, a fejlesztő programban résztvevő gyerek személyre szabott díjakat.