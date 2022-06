Lovas ünnep Gyergyószentmiklóson: három nap alatt nyolcvan műsorszám

Amint azt Bajkó Tibor főszervező kijelentette, azon igyekeznek, hogy végig magas szintű szórakoztatást biztosítsanak az embereknek, egy percig se legyen alkalmuk unatkozni. Az eseményt ismertető sajtótájékoztatón a főszervező Krigel SK vezetője mellett a két társszervező, azaz Hargita Megye Tanácsa és Gyergyószentmiklós önkormányzata is képviseltette magát. Csergő Tibor polgármester felvetette, hogy a jövőre nézve a lovas események kapcsán is szorosabbra lehetne fűzni a kapcsolatokat a testvérvárosokkal, az esemény, amelyet a város a kezdetek óta mindig támogat, turisztikai szempontból is komoly szerepelt játszhat, sok vendéget hozhat Gyergyószentmiklósra.

Ugyanakkor ebben az évben is több mint 180 támogató kapcsolódik be a rendezvény anyagi hátterének megteremtésébe, köztük közbirtokosságok, cégek és magánszemélyek is. A 80 programpontból is kiemeltek néhányat.

Pénteken a Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság döntőjére kerül itt sor, majd szombaton és vasárnap válik igazán színessé a program. Először szerepelnek itt a győri Ördöglovasok, akik több produkcióval is színre lépnek, köztük a Spartacus című show-t is elhozzák, amely korábban az év show-ja címet is elnyerte egy németországi rendezvényen. Felvidékről jönnek a Felföldi Dalia Iskola nemzetközi hírű hagyományőrző harcművészei. Nem maradhat el a polgármesterek csatája, ahol gyergyószéki és csíkszéki elöljárók mérik össze képességeiket, de Pászka Lehel lovasíjász bemutatója is számos új érdekes elemmel gazdagodva tér vissza.