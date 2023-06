Lovak legelnek a buszmegállóban, csatangolnak a lakónegyedben

Felháborodott marosvásárhelyiek vettek részt az önkormányzat legutóbbi ülésén, kérve, hogy a rendőrség, illetve a városvezetés tegye újra biztonságossá lakótelepüket. Kiderült ugyanis, hogy rendszeresen lovak legelésznek a házak, parkoló autók között, de még a buszmegállóban is.

A képviselő-testület soros ülése előtt a Belvedere lakónegyed képviselője, Miklea Sorin számolt be arról, hogy

Marosvásárhelyen a Belvedere lakónegyed a romák által lakott Hidegvölgy szomszédságában van, és onnan rendszeresen átjárnak a lovak legelni. A Belvedere negyedben élők többször reklamáltak emiatt a helyi rendőrségen, most képviselőjük a városi tanácsülésen is felszólalt.

Miklea azt is kérte, hogy legyen a lakótelepen egy kihelyezett rendőrségi pont, ahol folyamatosan ügyeleteznek a helyi rendőrök, hiszen fokozatosan csökken a közbiztonság a lakónegyedükben.

az érintettek soha nem fizetik ki a büntetéseket, és nem is kötik meg az állataikat.

Az illetékestől megtudtuk, hogy a héten, amikor az átlagosánál több ló legelészett a Belvedere lakónegyedben, olyanok is, amelyeket korábban nem láttak a környéken, kihívták az állatrendőrséget is, hogy a lovak mikrochipje alapján azonosítsák a gazdákat. Akkor kiderült, hogy az állatok egy része a több kilométerre lévő Koronka településről való. Ott is pénzbírságot róttak ki a tulajdonosra.