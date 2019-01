Lopások, betörések, rablások: durva évkezdés Hargita megyében a biztatónak tűnő 2018 után

Betörés utáni összegzés. Éves viszonylatban Hargita megyében javult a helyzet tavaly 2017-hez képest, Maros megyében viszont romlott. Képünk illusztráció • Fotó: Nyulas Piroska

Hargita megyében a statisztikai adatok szerint az elmúlt hat évben folyamatosan csökkent a lopások száma. Mint Gheorghe Filip, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, a kimutatásokból kiderül, hogy 2017-hez képest 2018-ban 12 százalékkal csökkent a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények száma, és ez a csökkenő trend immár hat éve tart.

„Alapjában véve Hargita megyében egyre kevesebb lopás, betörés, rombolás van. Ami a tavalyi adatokat illeti, megyeszinten 1028 esetet vizsgáltunk ki, 152-vel kevesebbet, mint egy évvel korábban. Csökkent a csalások száma, amelyekből kerek százat jelentettek tavaly, és a rongálások, rombolások száma is kevesebb: 409 volt tavaly, ami 13 százalékkal kevesebb 2017-hez viszonyítva” – számolt be Gheorghe Filip.

A Maros megyei rendőrség kimutatásai szerint tavaly a legtöbb vagyon ellen elkövetett bűncselekmény városon történt. Gyakoribbak a lakás- és autófeltörések, mindkét esetben tavaly több esetet jelentettek a rendőrségen. Mint Emanuela Rugină rendőrségi sajtószóvivő elmondta, megyeszinten 3833 vagyon ellen elkövetett bűncselekmény volt 2018-ban, és ide tartoznak a lopások mellett a csalások, rombolások is. Ez egyszázalékos növekedést mutat 2017-hez képest.

Tavaly Maros megyében 707 esetben jelentették, hogy lakásból tűntek el tárgyak, értékek. A lakásból történt lopások 60 százaléka városon történt. Ami a gépkocsik feltörését, az azokból történő lopásokat illeti, tavaly 465 eset volt, amelyek 90 százaléka városon történt. De voltak kertből, kereskedelmi társaságoktól, raktárakból, garázsokból, lépcsőházakból, pincékből történt lopások is, ugyanakkor a zsebtolvajok sem tétlenkedtek, és a csalóknak is sikerült átverniük pár jóhiszemű személyt.

Mindkét sajtószóvivőnél rákérdeztünk, van-e kimutatás arról, hogy a vagyon ellen elkövetett bűncselekmények esetében hány százalékéban azonosították a tettest, és sikerült megoldani az ügyet. Emanuela Rugină szerint ilyen összesítéseket nem készítenek, hiszen ez azt feltételezné, hogy minden egyes ügyet külön követnek. Gheorghe Filip sem tudott erre vonatkozó adatokkal szolgálni.

Tájékoztatás és elővigyázatosság



A rendőrségnél egyébként idén is folytatják a tájékoztató kampányokat, plakátokkal, szórólapokkal, gyerekek számára tartott kiselőadásokkal próbálják felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy jobban kell óvni a vagyont. A szakemberek szerint kis odafigyeléssel megelőzhetők lennének a betörések, a kocsiból, lakásból történő lopások, csalások. Fontos, hogy az autókban ne hagyjuk látható helyen az értékes tárgyakat: mobiltelefonokat, laptopokat, pénztárcákat, táskákat. Fontos, hogy a kapukat, lakásajtót akkor is zárjuk, ha otthon vagyunk, és a tömbházakban, mielőtt ajtót nyitunk, nézzük meg, hogy ki áll az ajtó előtt. Idegen személyeket, bármilyen indokkal lépnek be a lakásba, ne hagyjunk felügyelet nélkül. Ha távozunk otthonról, ne híreszteljük senkinek, és kérjük meg a szomszédokat, hogy figyeljenek a mi lakásunkra, udvarunkra is.