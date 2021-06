Gázvezetékcsere miatt lezárják jövő héttől a csíkszerdai Petőfi utca felső szakaszát

Rúzsa Magdi mindnyájunknál otthon van

„Én itt is itthon vagyok, Felvidéken is otthon vagyok, Vajdaságban is otthon vagyok, Kárpátalján is otthon vagyok. És ezt nemcsak mondom, hanem az emberek fogadtatása az egyszerűen elképesztő. Mindig van valami plusz” – mondta Rúzsa Magdi a Nézőpont kamerái előtt. Az énekesnő a Tiltott Fesztiválon mesélt Székely Blankának.