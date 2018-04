Levették a székely és városzászlókat Csíkszeredában, és a Városháza feliratot is le fogják

Eltűntek a székely és városzászlók a csíkszeredai városháza homlokzatáról, és ugyanez fog történni a Városháza felirattal is – a Dan Tanasă vezette egyesület által indított pereket lezáró jogerős bírósági döntések végrehajtása folyamatban van. Kiderült az is, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán sincs lehetőség jogorvoslatra, a helyi önkormányzat ezért alternatív lehetőségeket keres a nemzeti jelképek megjelenítésére.

A csíkszeredai városháza homlokzatán már nincsenek ott a vitatott zászlók. Tiltott jelképhasználat • Fotó: Gecse Noémi

A zászlókat néhány napja vették le, és Füleki Zoltán alpolgármester szerint ehhez az is hozzájárult, hogy elutasító választ kapott a zászlóperekkel kapcsolatban a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságától. Füleki magánszemélyként kezdeményezte a városháza tanácstermében, illetve homlokzatára kitűzött székely és városzászlók elleni perekbe történő beavatkozást, annak érdekében, hogy a város számára kedvezőtlen bírói döntések esetén jogorvoslatért az európai emberjogi bírósághoz fordulhasson. Most kiderült, erre nincs lehetőség,

A harmadik elveszített per a Városi Művelődési Ház közelében elhelyezett rúdra felvont székely és városzászlókra vonatkozik, ezeket is le fogják venni – tudtuk meg. Füleki azt mondta, akárcsak a városházi tanácsterem esetében, ahol a zászlók eltávolítása után kihúzható (roll up) bannereken tért vissza a magyar, székely és a város lobogója, ebben az esetben is

törvényes, és nem támadható megoldást találnak arra, hogy a közösség jelképeit továbbra is megjelenítsék, és az épület sem marad felirat nélkül.

Székelyföld más ország?



A Dan Tanasă vezette egyesület által a Hargita Megyei Törvényszékhez benyújtott keresetlevél szóhasználata szerint a „Székely Nemzeti Tanács székely zászlóként is ismert” lobogóját törvénytelenül tűzték ki a városháza homlokzatára, akárcsak a két, „piros csíkos fehér zászlót”, amelyet Csíkszereda zászlójaként ismernek. A zászlók levételét a 2001-ből származó 1157-es kormányhatározat, illetve az 1994-ből származó 75-ös törvény előírásaira alapozva kérték, kiemelve, hogy más országok lobogóit csak román zászlóval együtt, hivatalos látogatások, ünnepségek, nemzetközi fesztiválok alkalmával szabad kitűzni. Májai László, a várost a városháza homlokzatán lévő zászlók eltávolításának végrehajtása elleni perben képviselő ügyvéd korábban leszögezte, annak ellenére, hogy a székely zászló nem más ország zászlaja, a bíróság döntést hozott, és besorolták abba a törvénycikkbe, amely azt szabályozza, hogy mikor lehet kitűzni más országok zászlaját – azaz a bíróság hozzáadott a törvényhez, viszont ezt nem teheti meg, csak a törvényhozó. Mint már beszámoltunk róla, idén három pert is indított az ADEC Ráduly Róbert Kálmán ellen, azt kérve a Hargita Megyei Törvényszéktől, hogy Csíkszereda polgármesterét kötelezzék a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő bírság kifizetésére minden nap késlekedésért, a három jogerős bírósági ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt. A pereket ezután tárgyalják.