Létfontosságú, biztonságos és nincs negatív vírusteszthez kötve a véradás

Az önkéntes gesztus életet menthet. Képünk illusztráció • Fotó: Kocsis B. János

Maros megyében március óta kizárólag a megyeszékhelyen levő központban lehet vér adni, a járványügyi előírásokat betartva. Mint Marinela Lazar, a vérközpont sajtószóvivője elmondta,

jelentősen lecsökkent a véradók száma, de egyelőre nincs nagyobb hiány, hiszen a tűzoltók, de a városba visszatért egyetemisták is kisegítették őket.

„Naponként változik, hogy hányan jönnek, hétfőn többen voltak, kedden már jóval kevesebben. Mivel a sürgősségi kórházban csak a halaszthatatlan műtéteket hajtják végre, nincs olyan nagyon sok vérre szükségük.

Október 24-én, szombaton is nyitva lesz a vérközpont, 7.30 és 13 óra között várjuk azokat, akik hétköznap, munka vagy más elfoglaltság miatt nem tudnak eljönni

– fejtette ki.

Fő a biztonság

Marinela Lazar elmondta, hogy nagyon odafigyelnek az egészségügyi előírásokra, korlátozzák a váróteremben levők számát, a termekben minden második ágyat használják, hogy ott is betartsák a távolságot.

Rendszeresen fertőtlenítenek és szellőztetnek, így mindenki, aki vért akar adni, biztonságban van a központban.

Azt is megtudtuk, hogy a híresztelésekkel ellentétben az önkéntes véradás nincs koronavírus teszthez kötve, bárki, aki egészségesnek érzi magát és nem találkozott fertőzött személlyel, nyugodtan jöhet és segíthet embertársain.

Nem jönnek az önkéntesek

A Hargita Megyei Vérközpont igazgatója, Kopacz Ildikó nehéz szívvel mondja, hogy

ilyen nagy vérhiányuk soha nem volt, nagyon nehezen tudják biztosítani a kórházaknak a szükséges vérmennyiséget.

A véradók számának drasztikus csökkenését részben a járvány és a szigorítások miatt állt be, de az is hozzájárult, hogy

már csak Csíkszeredában lehet vért adni, Gyergyószentmiklóson és Maroshévízen nem.

„Korábban az önkéntes véradók biztosították a szükséges és annál jóval több vért, jelenleg számukra drasztikusan lecsökkent. Nagyon nagy szükségünk van jelen pillanatban OI és BIII vérre, kérjük azokat, akik egészségesek és ilyen vértípusuk van, jöjjenek és segítsenek.”

Fontos a vércsoport

A vérközpont vezetője kiemelte: az életmentő műtétek előtt a szakorvosok véradásra küldik a hozzátartozókat, de sok esetben azt mondják, hogy mindegy milyen a vércsoportjuk. De ez egyáltalán nem így van, hiszen

ha a betegnek egy ritkább vércsoportja van, amiből egyetlen egység sincs a központban, hiába jönnek más vércsoportú hozzátartozók, ők nem tudnak megfelelő készítményt adni.

„Amikor minden vércsoportból volt elegendő, akkor valóban minden beavatkozáshoz biztosítani tudtuk a vért, de most már nem. Most különösképp fontos, hogy a beteg vércsoportjával megegyező személy is jöjjön vért adni” – fejtette ki az igazgató azt is hozzátéve, hogy a járvány előtt a tűzoltók, rendőrök, katonák csoportosan jöttek vért adni, az utóbbi időben ők is elmaradoztak, igaz október 22-re ígérték a katonaság képviselői, hogy pár önkéntessel eljönnek.