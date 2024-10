Leteszteltük, mennyi időt spórol meg nekünk Sepsiszentgyörgy elkerülőútja

Havonta százezer áthaladó járműtől szabadítja meg a háromszéki megyeközpontot az elkerülőút, amelyet szerdán délben ünnepélyes felvonulást követően adtak át a forgalomnak. A nyitás után mi is tettünk egy próbakört, és az érdekesség kedvéért a stopperóránkat is magunkkal vittük.

Átadták a közúti forgalomnak a frissen megépített utat, amely Szotyor előtt válik ki a 12-es országútból, majd kikerülve Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, a város Csíkszereda felőli kijáratánál csatlakozik be újra az országútba.

Az átadást már várták a környékbeli lakók, hiszen csúcsidőben rendszerint torlódás alakult ki az Oltmező utcában. Az egyik legnagyobb kincs pedig az idő, amelyet ezentúl megtakaríthat az is, akinek a városban van dolga és az is, aki csak átutazik.

Ezzel együtt az átutazók számára is időt spórol, nem is keveset.

Hogy viszonyítani tudjunk, mi magunk is kipróbáltuk a 11,56 kilométer hosszúságú elkerülőutat, de a nyitás előtt még egyszer lemértük, mennyi időbe kerül ugyanezt a szakaszt a városon keresztül megtenni a déli órákban.

Ebből tizenöt percet csak a Sepsiszentgyörgyön való átkeléssel töltöttünk, hiszen számolnunk kellett a gyalogátjárókkal, tömegközlekedéssel, és természetesen az Oltmező utcai dugóval is.

Minden valószínűség szerint már az elkövetkező órákban érezhető lesz a városi forgalom fellazulása is.

ezentúl havonta százezer autóval kevesebb hajt be a városba.

A tehermentesítés mellett ugyanakkor tisztább lesz a levegő és könnyebben megóvható az infrastruktúra is.

