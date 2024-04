Lesz párton belüli kihívója a baróti polgármesternek, de nem az, akit vártak

Több mint egy éve bejelentette indulási szándékát, végül mégsem jelentkezett RMDSZ-es polgármesterjelöltnek Derzsi-Ráduly Kázmér Baróton. Benedek-Huszár János tisztségben lévő polgármesternek azonban így is lesz párton belüli kihívója, Bán István korábbi független alpolgármester személyében, aki ugyan nem bízik győzelmi esélyében, fontosnak tartja, hogy megadja a választás lehetőségét a helyi választmánynak.

Április 5-ig adhatták le jelölési dossziéjukat azok, akik az RMDSZ színeiben kívánják megpályázni a polgármesteri címet. Baróton a határidőig Benedek-Huszár János tisztségben lévő városvezető és Bán István független önkormányzati képviselő, korábbi alpolgármester jelezte indulási szándékát.

Hirdetés

Noha a városban és az RMDSZ berkeiben is arra számítottak, hogy az elmúlt másfél évben erőteljes online kampányt folytató Derzsi-Ráduly Kázmér is megméretkezik a polgármesterjelölti címért, a Baróti Szabó Dávid Középiskola igazgatója végül nem nyújtotta be jelentkezését.

Állóurnás előválasztást szeretett volna

Derzsi-Ráduly Kázmér mintegy másfél éve iratkozott be az RMDSZ-be, azzal a céllal, hogy 2024-ben a szövetség színeiben induljon a polgármester-választáson. E szándékát az azóta eltelt időszakban többször megerősítette, néhány hete pedig a város és a hozzá tartozó települések utcáin elhelyezett óriásplakátok révén is hirdetni kezdte.

Egy évvel ezelőtt azonban a legutóbbi választáson függetlenként induló Benedek-Huszár János is belépett az RMDSZ-be, keresztülhúzva Derzsi-Ráduly számításait, így utóbbi úgy döntött, mégsem pályázza meg a jelöltséget.