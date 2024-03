Újráznának az RMDSZ háromszéki elöljárói

Újabb mandátumért indulnak a júniusi önkormányzati választásokon az RMDSZ sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és baróti polgármesterei, ugyanakkor Tamás Sándor megyei tanácselnök is folytatná a megkezdett munkát. A jelöltek szerda délben mutatkoztak be a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban megtartott kampányeseményen, amelyen Kelemen Hunor szövetségi elnök is jelen volt.