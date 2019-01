Lerövidül az út Székelyudvarhely és Székelyderzs község között

Már csak az út aszfaltozása van hátra • Fotó: Barabás Ákos

Elhelyezték az átereszeket, kialakították a sáncokat, valamint az út alapjának megépítése és lekövezése is megtörtént a 15-ös községi út Székelyderzshez tartozó szakaszán – tudtuk meg István Adrián polgármestertől. Mint mondta, a korábbi keskeny utat tavaly kiszélesítették, aminek érdekében több fát is ki kellett vágjanak az erdészettel egyeztetve. Utóbbi azért is jó, mert így jobban éri majd a nap az utat, és nehezebben megy tönkre. A projekt másik nagy hozadéka, hogy

a székelymuzsnai Patak utcában egy a korábbinál nagyobb – két méteres átmérőjű – betonhidat építettek, így az árvízveszély is megszűnt a környéken,

ahol egyébként rengeteg ilyen jellegű probléma volt.