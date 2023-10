Leromlott épületek helyett biztonságos játszótér lesz Szentegyháza központjában

Kisszínpaddal, ülőhelyekkel és játékelemekkel bővül Szentegyháza központi parkja, hiszen a városháza megtisztított egy területet annak közvetlen közelében. A tervek szerint jövőre fejeződnek be a munkálatok.

Többnyire italozó fiatalok használták a játékelemekkel is felszerelt városi park, illetve a közeli patak (Vargyas-csatorna) közti területet, ahol leromlott állapotban lévő épületek voltak – jelezte lapunknak Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere. Mint mondta, ezen szeretett volna változtatni a városvezetés, amikor úgy döntöttek, hogy az épületeket is elbontva megtisztítják a helyszínt. Ez mostanra meg is történt: