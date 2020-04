Lépcsőházi kézfertőtlenítők: amikor a törvény és a gyakorlati haszon távol áll egymástól

A Tihadar bejáratnál gyorsan elfogyott a szer, napok óta üres az adagoló • Fotó: Erdély Bálint Előd

A tömbházak fertőtlenítésével egy időben megrendelte a kézfertőtlenítő szer adagolására alkalmas dobozokat is a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal, ám akkora már hiánycikk volt mind a fertőtlenítőszer, mind a berendezés az országban. A dobozokat végül az elmúlt héten szerelték fel a több mint négyszáz lépcsőházban, és a panaszok sem maradtak el.

Egy nap alatt elfogyott az összes szer, egyesek ugyanis lecsapolták és hazavitték

– panaszolta egy Bethlen-negyedi lakos. Több helyen előfordult, hogy az adagolóból elfolyt a fertőtlenítőszer, vagy a készülék adagológombja beragadt, esetleg eltört.

Fontos megjegyezni, hogy ezeket az adagolókat nem fertőtlenítőszer, hanem zselésebb állagú szappan adagolására gyártották, mást azonban nem lehetett beszerezni – magyarázta lapunknak Zörgő Noémi. A polgármesteri hivatal sajtószóvivője hozzátette,

célszerű zselés fertőtlenítővel feltölteni a dobozokat, mert a hígabb szerek ki fognak folyni belőle.

„Cserére sajnos nincs lehetőség: az egész országban nehézkes volt a beszerzés, a készletek teljesen kifogytak” – magyarázta az illetékes.

Noha az adagolók beszerzését és felszerelését a polgármesteri hivatal végezte, azok feltöltése nem az intézmény feladata – tudtuk meg. A 4-es számú katonai rendelet kötelezte az önkormányzatokat, hogy a rendszeres lépcsőház-fertőtlenítéssel párhuzamosan az adagolókat is felszereljék, megfelelő fertőtlenítőszerrel feltöltve. Az utóbbi, 8-as számú katonai rendelet azonban mindezt már csak ajánlásként fogalmazta meg, tehát az adagolók feltöltése a lakószövetségek feladata.

„Éppen ezért a múlt héten már szóban is, ezen a héten pedig írásban is jeleztük a lakótársulások vezetőinek, hogy e készülékek feltöltése fertőtlenítőszerrel az ő feladatuk. A beszerzésre is ugyanez vonatkozik. Mindezt a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint ajánlani tudjuk” – közölte a sajtószóvivő. A lépcsőházak rendszeres fertőtlenítésének költségét viszont továbbra is a polgármesteri hivatal szervezi és fizeti.