Lénárd András kiszállt a Csíki Sörből

Eladta a Csík Sörgyárat és a Csíki Csipszgyárat is magában foglaló cégcsoportban lévő ötvenszázalékos részesedését Lénárd András – tudta meg a Székelyhon. A napokban már meg is történt a tranzakció.

Kilépett a többek között a Csíki Sörgyárat és a Csíki Csipszgyárat is magában foglaló cégcsoportból Lénárd András, terjedt el a hír, amit az üzletember megerősített a Székelyhon érdeklődésére. „Meg tudom erősíteni a hírt, a napokban meg is történt a tranzakció, és a tulajdonostársam valóban kivásárolta az 50 százalékos részvénycsomagomat” – fogalmazott Lénárd, akitől arra is rákérdeztünk, hogy pontosan mely cégekre vonatkozik a tranzakció. Hirdetés „Ez tulajdonképpen a csíki csoport, amely több céget és több tevékenységet foglal magában. A leghangsúlyosabb természetesen a Csíki Sörgyár és a Csíki Csipszgyár, de ezen kívül vannak kisebb fesztiválszervező vagy az éttermeket működtető, valamint disztribúciós cégek is mind Magyarországon, mind Romániában” – sorolta az érintett. Rákérdeztünk arra is, hogy a részesedése milyen összegre vonatkozik, erre azonban nem kívánt kitérni. A Székelyhon egyébként úgy tudja, hogy

a kivásárlás körülbelül 50 milliós eurós cégértékelésen történt.

Húzós évtizeden vannak túl Jelentős veszteséget görget maga előtt a cég, legalábbis ez jelent meg néhány sajtóorgánumban, ezért erre is rákérdeztünk. „Minden, ami az utóbbi időszakban a Csíki Sörrel kapcsolatos negatív információ megjelent, részinformáció, esetenként pedig ferdített információ. A kollégáim korábban publikussá tettek a cég forgalmáról és adózás előtti eredményeiről bizonyos adatokat:

a vállalkozás növekvő pályán van,

az FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, a gyorsan forgó fogyasztási cikkek összefoglaló elnevezése) alapján jelentős összegeket költünk arra, hogy újabb piacokat szerezzünk. Amikor cégcsoportról beszélünk, akkor több kiegészítő és támogató cégnek összességében kell nézzük a számait. Annyit mondhatok, hogy az idei pénzügyi várakozásunk egy körülbelül 10 millió lejes, azaz kétmillió eurós adózás és amortizáció előtti eredmény” – fogalmazott az üzletember.

A Csíki Sör cégcsoport árbevételei 2018–2024 között. Forrás: Csíki Sörgyár

E kérdés kapcsán fontosnak tartotta kiemelni, hogy „ez mindenképp egy székelyföldi sikersztori, hiszen

egy faluban gyártunk olyan termékeket, amelyek világmárkákkal versenyeznek.

Ez pedig nemcsak nekem, hanem a székelyföldi embereknek és a csapatomnak az érdeme. Nem beszélve arról, hogy egyes termékeket száz százalékban Székelyföldön termesztenek a gazdák, például a krumplit.” Lénárd azt is elmondta, hogy „az immáron 100 százalékos új tulajdonos is elkötelezett a székelyföldi márkák és a gyárak fejlesztése, további működtetése iránt, emellett számít az itt dolgozó kollégák közül is mindenkire, így

jelentős változások a gyárak mindennapjaiban nem várhatók.”

Lénárd szerint azt sem érdemes elhallgatni, hogy az elmúlt évek során olyan márkák jöttek létre a Csíki-medencében, amelyek „felveszik a versenyt világmárkákkal, miközben tucatnyi országba exportálunk. Tíz év alatt tehát eljutott a cégcsoport arra a szintre, hogy nem könnyen, hanem nehezen – ha valaki nem így gondolja, akkor csinálja utánunk – direkt módon több száz munkahelyet teremtettünk, indirekt módon pedig ezer munkahely megteremtéséért vagyunk felelősek. Elég csak a kupakok vagy a címkék gyártására gondolni, amelyeket mind helyi cégektől szerzünk be.” Hogyan tovább, Lénárd András? Arra is rákérdeztünk, hogy mihez fog kezdeni a továbbiakban. „A cég munkáját és működését továbbra is segíteni fogom, csak már nem tulajdonosi minőségemben – az azonban kérdés, hogy meddig. Most itt vagyok és még fogom a kormányt. Aki ismer és követte a megvalósításaimat, tudhatja, hogy az elmúlt húsz évben jelentős beruházásokat eszközöltem. Ezt azoknak is mondom, akik úgy gondolják, hogy megosztó személyiség vagyok. Vízerőművek, lakóparkok, gyáregységek építésében vettem részt, ezért

a tranzakcióból származó profitom is Székelyföldön fog befektetésre kerülni.

A cél egyértelműen a gazdaságfejlesztés és Székelyföld gazdasági felvirágoztatása” – zárta a beszélgetést Lénárd András üzletember.