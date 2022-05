Lemondások és a döntések háttere – magyarázattal szolgáltak a távozó vezetők

Más-más indokokra hivatkozva nyújtotta be lemondását Pálfi Kinga székelyudvarhelyi alpolgármester és Albert Sándor városmenedzser. Egy ponton azonban találkozott a döntésük: nem működik a városvezetés. Mint fogalmaztak, felőrölte őket az, hogy nem azzal kellett foglalkozniuk, amire vállalkoztak.

A hivatalos bejelentést közös sajtótájékoztatón tette meg Pálfi Kinga és Albert Sándor, amelyen nyíltan ismertették a döntéseikhez vezető személyes indokaikat. A városmenedzseri megbízatását alig több mint egy év után feladó Albert Sándor elmondta,

az eredeti feladata az volt, hogy összehangolja a városháza gazdasági, műszaki és beruházási igazgatóságait.

Személyesen abból indult ki, hogy stabil és kiegyensúlyozott apparátus van a városházán, mert „sikereket elérni egy stabil, kiegyensúlyozott, a szakmaiság és folytonosság elvének megfelelő apparátus nélkül nem lehet". A feladatot a saját képességeibe vetett hit miatt és személyes ambícióból vállalta, tapasztalt polgármesterrel indultak neki az útnak, az akkor második mandátumos Gálfi Árpáddal, aki életre hívta ezt az önkormányzati csapatot. Albert Sándor elmondta, hogy

voltak nagyon meggyőző vezetők a hivatalon belül, akikre szakmailag és emberileg is támaszkodhatott, velük konzultálva hozta meg a döntést, hogy vállalja a feladatot.

Ugyanakkor volt egy erős és ambíciós POL csapat, akiktől szintén kellő támogatásra számíthatott.

Időközben azonban többen is felmondtak, vagy időszakosan távol voltak, mind olyanok, akik az említett szempontrendszerből kiestek. „Ezzel

elvesztettem a külső és belső támpontjaimat”

– fogalmazott a városmenedzser. Ezért ahelyett, hogy a vállalt koordinációs feladatára koncentrálhatott volna, tavaly év közepe táján több igazgatóság operatív feladatainak ellátása is az ő vállára szakadt, esetenként dokumentumok szerkesztését vagy tartalmi változtatások eszközölését is elvárták tőle. Erre sem felkészülve nem volt, és az azóta eltelt félév sem volt elég ahhoz, hogy az ehhez szükséges szintű szakmai tapasztalatot megszerezze.

Miért maradtam mostanáig?

– tette fel magának a kérdést, majd rögtön meg is válaszolta: noha csapat és városvezetés szintjén is érezték, hogy baj van, külső segítségeket is igénybe vettek, rendszerezni tudták a feladatokat, közös teherviselésben az alpolgármesterrel és a polgármesterrel 8–10 hónapos ütemtervet állítottak össze. A POL-frakciótól szeptemberben kapott elváráslistát átbeszélték, prioritási listák mentén megszervezték a munkát,

úgy tűnt, hogy vállalható, egy új esélyt kell adni még ennek megvalósítására.

Ehhez képest decemberben újabb igazgató távozott, ami ismét előre nem látható helyzet elé állította a városvezetést. Hirdetés Felmerültek továbbá jogszabály-módosítások a folyamatban lévő projekteknél, amelyeket sem vezetőségi sem apparátusi szinten nem tudtak kezelni, ugyanakkor új lehetőségek és problémák is felmerültek (például új finanszírozási lehetőségek, az energiaárak robbanása), amelyekre reagálni kellett, ez azonban ismét csak elvett a felállított stratégia megvalósításához szükséges energiából és időből. Konfliktushelyzetek Albert Sándor elmondta, úgy érzi, szakmailag rengeteget fejlődött, emberileg viszont felőrölte ez az időszak. „Úgy érzem, hogy a vezetőség szintjén sem tudtuk ezeket a szervezési problémákat megoldani.” „Egy év és két hónap telt el azóta, hogy alkalmazottként beléptem a városháza kapuján.”

Az eltelt több mint egy év után

úgy érzi, a feladatot szakmai kompetenciája és tudása alapján tudná vállalni, de „ahhoz, hogy igazán jó teljesítményt tudjak nyújtani emberként, ahhoz gyakorlatilag egy nyugodt és konfliktusmentes környezetre lenne alapvetően szükségem.

Ami nekem az energiát adja és amiből táplálkozom, az a saját és a csapatom sikerei, és a pozitív visszajelzések. Ezekből volt a legkevesebb az elmúlt időszakban. Konfliktusból annál több, még ha ezek személyesen engem nem is érintettek” – fogalmazott a leköszönő városmenedzser. Mindezek alapján azt a következtetést vonta le 14 hónap után, hogy nem tudja, és „nem is biztos, hogy kell” folytatnia a megbízást.

Alapvető emberi értékek sérültek Pálfi Kinga alpolgármester is csütörtökön iktatta lemondását. A sajtótájékoztatón elmondta, választott tisztségviselőként kissé más a helyzete: akkora a hatásköre, amekkorára a polgármester engedi azt terjeszkedni. Az elmúlt másfél évben úgy látta, hogy az általa eleinte elképzelt alpolgármesteri feladatok – ahol nemcsak tisztségek, hanem döntéshozatali lehetőségek is vannak – elméletben jól hangzanak, de a „gyakorlati megvalósításukban kellően megbicsaklottak”. „Hol azért, mert

azzal a váddal illettek, hogy nem egyeztettem olyan témákban, amelyek nyilvánvalóan hozzám tartoztak,

hol azért, mert különböző adminisztratív akadályok gördültek elénk”. Ez utóbbi tényezők a gyakorlatban nem a megoldási lehetőségek keresését vonzották, hanem a határozott visszautasítást: „Nem, ezt nem lehet megcsinálni!”

„Amikor én döntöttem, az nem volt jó” Ezért az újításokra való törekvései folyamatosan akadályokba ütköztek. „Az én másfél évemnek a jelentős része arról szólt, hogy

mindenért, ami nem megszokott, nem rutinszerű tevékenység, házon belül küzdenem kellett”

– részletezte Pálfi Kinga. „Az az érzésem, hogy a döntéseimet a polgármester úr gyakran felülbírálta, feladatköreimbe belenyúlt. Nem kérdőjelezem meg a jó szándékát, viszont ettől az én tisztségem erejét és autoritását határozottan megnyirbálta. Oda kerültünk, hogy sokszor, amikor én döntöttem, az nem volt jó, amikor nem döntöttem, akkor pedig toporgás volt.”

A búcsúzó alpolgármester azt is előtárta, gyakran érezte úgy, a polgármester olyan képet alakított ki róla, amely „nem a partnerség, hanem politikai ellenfél üzenetét hordozza magában. Ha jól értettem, valamiféle konspiratív elmélet mögé próbál engem betenni, hol az egyik vagy másik frakcióval való együttműködésem miatt, hol azt mondván, hogy érdekeltje vagyok valamelyik politikai pártnak.” Nem ezért jött A leköszönő alpolgármester visszaemlékezett, hogy a feladatköre tisztázásakor nem erről volt szó. Belefáradt abba, hogy szinte minden alkalommal házon belül vívjon lehetőségekért, feladatokért „oly módon, hogy a polgármester támogatását ezekben nem élvezem”. Belátja, hogy

ha marad, az harcot jelent.

„Nem tudom, hogy lehet előre menni, ha minden egyes gondolatot körbe kell magyaráznom, és azt érzem, hogy az alaposan átgondolt és dokumentált érveim nem érvényesülnek, sokszor csupán azért, mert van valaki, aki hangosabban, erőteljesebben, adott esetben verbálisan agresszívebben képvisel egy másik álláspontot.

Pálfi Kinga megjegyezte, ezt nem feltétlenül személyesen a polgármesterre kell érteni, de voltak helyzetek, amikor ő nem állt ki mellette. A város pedig nem azt érdemli – összegzett Pálfi –, hogy belháborúkkal, agresszív, autoriter rendszer szerint vezessék. „Nem akarok egy bólogató alpolgármester lenni. Mit várhatunk el a város polgáraitól, a családon belüli erőszak áldozataitól vagy a cégvezetőktől, ha mi ilyen példát mutatunk?” – tette föl a záró, költői kérdést Pálfi Kinga. Meddig maradnak? Pálfi Kinga visszalépését a május 26-i tanácsülésen kell jóváhagynia a testületnek. Az addig tisztségében maradó alpolgármester elmondta, tanácsosként továbbra is marad az önkormányzati testületben, hiszen több projekt is van, amelynek sorsát továbbra is a szívén viseli. Albert Sándor alkalmazottként felmondási idővel zárja városházi tevékenységét, ami azt jelenti, hogy legtöbb 45 munkanapig látja el még jelenlegi feladatkörét. A kettős felmondás kapcsán kíváncsiak voltunk Gálfi Árpád polgármester véleményére is, de többszöri próbálkozás után sem sikerült elérnünk.