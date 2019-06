Lelki egyesítés a csíksomlyói búcsú – több ezren érkeztek a zarándokvonatokkal

Három zarándokvonat a Kárpát-medence és a világ számos országából hozta idén is utasait Csíksomlyóra, a Szűzanyához. A pünkösdi búcsúra sokan visszatérnek, mert úgy érzik, itt a helyük.

,,Nem elég, hogy száz éve elfoglalták ezt a területet, most saját házunkból akarnak kiszorítani” – figyelmeztetett. Ahogy Ferenc pápa is mondta, a szálakat próbálják kézműves munkával összefűzni – utalt a trianoni döntéssel szétszakított nemzetrészekre és az elmúlt napokban az évforduló alkalmából szervezett rendezvényekre.

a székelyeknek most is nagy szükségük van Szent László segítségére.

„Mi most ezt tesszük, önök is ezt teszik, és a Kárpát-medencei magyarság Boldogasszony vezetésével, a magyar szentek, boldogok segítségével ezt a lelki egyesítést véghez tudja vinni’’ – hangoztatta. A zarándokok ezt követően folytatták útjukat Csíksomlyóra. Őket több mint egy órával később követték a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors szerelvényeivel érkezők, az össznemzeti zarándokvonatot ezúttal is a Szent István tiszteletére feldíszített mozdony húzta.

A Szűzanyához jöttek

Másodszor jöttünk, öt évvel ezelőtt voltunk már itt. Nekünk mindig van kötődésünk Szűz Máriához és úgy éreztük, hogy itt kell lennünk

– osztotta meg gondolatait egy Balatonakaliból érkezett zarándok.