Lelassult a forgalom Korondon

Két éve végezte el a község vezetősége a forgalomlassító elemek elhelyezéséhez szükséges felméréseket, majd a helyi önkormányzat is jóváhagyta tavaly a kivitelezést.

Némileg elhúzódott az engedélyek beszerzése, ugyanakkor a hatóságokkal is egyeztetni kellett, ezért tolódott idénre az építkezés.

Katona Mihály korondi polgármester lapunknak korábban elmondta, a tervek szerint egyelőre csak azokban az utcákban szerették volna elhelyezni a fekvőrendőröket, ahol már a kopóréteg aszfaltot is leterítették, ám végül úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább. Adott esetben később lehet majd korrigálni a helyzetet.

Van, aki örved, más kevésbé

E hónap elején kezdődött el a pirosra színezett aszfaltból készült forgalomlassító elemek kialakítása, és mostanra meg is valósult a munka. Még a szükséges festéseket is elvégezték, valamint figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. Egyébként