Lehúzhatják a rolót azok a gazdák, akik nem alkalmazzák a vízmegtartó módszereket

A vízmegtakarító mezőgazdasági módszerek alkalmazása minimális földmozgatást és optimális időszakban elvégzett mezőgazdasági munkákat jelent. Van, aki ért ehhez, van, aki tanulja, és olyan is, aki nem ért hozzá – mondta a Hargita megyei helyzetről Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője, akit az egyre fontosabbá váló vízmegtartó gazdálkodásról, az ilyen jellegű pályázati lehetőségekről és a gazdák képzéséről kérdeztünk.

az egyre forróbb nyarak és az időszakos csapadékhiány itt is egyre gyakrabban okoz gondokat az agráriumban – jelenleg is egy ilyen időszakban vagyunk.

A vízmegtartó módszereket és rendszereket használó mezőgazdálkodás fontossága az utóbbi években egyre gyakrabban szerepel a hírekben és a közbeszédben is, szó volt öntözőrendszerek és kisebb víztározók kiépítését támogató nagy, országos pályázati programok indításáról, erről is érdeklődtünk Romfeld Zsolttól, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől.

Nemcsak a víz – például a hólé és az esővíz – megtartása és minél hatékonyabb felhasználása a fontos a mezőgazdaságban, hanem a vízmegtartó módszerekkel történő földművelés is. „Ez minimális földmozgatást és optimális időszakban elvégzett mezőgazdasági munkákat jelent. Tehát nem akkor végezzük, amikor időnk van rá, hanem akkor, amikor a talajnedvesség optimális.

Szárazságban, például ilyenkor megmozgatni a földet, nagy vízveszteséget idézhet elő, de az is, ha a termőtalaj felülete a növények között nagyon letaposódik. (…)

Ehhez a gazdák egy része ért, van, aki még tanulja, és van, aki nem ért hozzá” – válaszolta a Hargita megyei helyzettel kapcsolatos kérdésünkre a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője. Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy

A burgonyán már látszanak hőhullámhoz köthető jelek

A tájékoztatás érdekében képzéseket is tart az igazgatóság, éppen a közeljövőben engedélyeztetnek egy 720 agrártanfolyamot, amelynek jelentős óraszámban ez a témája. Ezen egyébként bizonyos AFIR-os és APIA-s támogatások esetében kötelezően részt is kell vegyenek a jogosultak, de a tanfolyam minden gazda számára nyitott lesz, bárki részt vehet majd rajta. „Ez is a cél, hogy minél többen legyenek, minél többen vegyenek részt rajta, és ha lehet, emeljük a szintet.