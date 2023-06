Lehetőséget teremtenének arra, hogy a lakosok ne csak termeljék, hanem tárolják is az áramot

A következő Zöld Ház program pályázati kiíráskor már nemcsak napelemek felszerelésére, hanem akkumulátortelepek beszerzésére is szeretnének pályázatot kiírni – nyilatkozta Marosvásárhelyen az energiaügyi miniszter, Virgil Popescu, aki villámlátogatáson volt csütörtökön délután Maros megyében, és többek között meglátogatta a radnóti, bővülő hőerőművet is.

Radnóton, a hőerőműnél évek óta akadozik a második termelőegység megépítése, gondok voltak az építtetővel, de a beruházás finanszírozásával is. A Maros megyében látogató energiaügyi miniszter csütörtökön délután a helyszínen tájékozódott, egyeztetett a spanyol kivitelezővel, és a délutáni sajtótájékoztatóján elégedetten nyilatkozott a látottakról.

Fontos beruházásokat fejeznek be

Virgil Popescu azt nyilatkozta, hogy minden akadály elhárult a nagyberuházás befejezése elől, és július elsején folytatják a hőerőmű bővítési munkálatait. A tervek szerint a kivitelezés 16 hónapot vesz igénybe, de ő arra kérte a a kivitelezőt, hogy amennyiben lehetséges, jövő év júliusáig fejezze be a munkálatokat, hogy be lehessen indítani az energiatermelést. Radnóton jelenleg háromszáz ember dolgozik a hőerőműnél, számuk nőni fog, ha az új termelőegységet is beüzemelik majd.

A liberális politikus beszélt arról is, hogy