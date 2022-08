Lehetőség van társulni a marosvásárhelyi helyi rendőrök mellé

Marosvásárhelyen a járványidőszak előtt több önkéntes segítette a helyi rendőröket, különösen a fesztiválokon járőröztek velük, de közösségi terek felügyeletébe is besegítettek. Voltak olyanok is közöttük, akik

Hiszen az önkéntesek terepszemlére mehetnek az ócskapiacra, de a városi rendezvényekre is. De jelenthetik, ha meghibásodott egy jelzőlámpa, vagy kátyúk alakultak ki az utakon. Játszótereken és parkokban is felügyelhetik a rendet és tisztaságot, szórólapokat oszthatnak, a tilosban parkolókról és a koldusokról számolhatnak be. De akár a parkolásért kirótt bírságok rendszerezésében is besegíthetnek, hiszen ezek alatt roskadoznak az asztalok” – sorolta Portik Vilmos, a helyi rendőségért is felelő alpolgármester.

A jelentkezésről

Jó tudni, hogy akik önkéntesnek jelentkeznek, azokkal szerződést kötnek, amelyben leszögezik a felek kötelezettségeit és az önkéntesség idejét is. Egy mellényt is kapnak, amelyre jól láthatóan fel van írva, hogy önkéntes a helyi rendőrségnél. Mint ismert, egyre több helyen a munkahelyi alkalmazásnál plusz pontot jelent, ha valaki önkéntes munkát is végzett a közösségért. Az érdeklődők bővebb tájékoztatást kérhetnek a lehetőségről vagy jelentkezhetnek a 0265-250760- as telefonszámon, vagy az következő ímélcímen: politialocala@tirgumures.ro.