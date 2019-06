Lehet-e a következő tanévre jobb az iskolai tej, kifli és alma?

Penészes kifliket, rothadt almákat, ehetetlen kekszet kaptak a pénteken záruló iskolai évben a diákok. Maros és Hargita megyében is számos gondot, elégedetlenséget jeleztek idén a tej-kifli program lebonyolításával kapcsolatban. A rossz hír az, hogy a legtöbb helyen még a következő tanévben is ugyanazok a cégek, szolgáltatók fogják biztosítani a termékeket, amelyek most szállítanak, így semmi garancia nincs arra, hogy a problémák megoldódnak.