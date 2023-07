Lehegesztik a földalatti tárolókat, elkezdik a szelektív hulladékgyűjtést Marosvásárhelyen

A tavaly ősszel kezdődött, folytatásossá dagadt szemétprobléma lassan megoldódni látszik Marosvásárhelyen. Igaz, hogy még mindig vannak olyan helyek, ahol a kukák mellett is van háztartási szemét, és

az is bosszantó, hogy a tárolók és környékük bűzlenek, de már egyre kevesebb helyen tornyosulnak a szeméthalmok.

A társulás vezetői és Mihai Teodor sajtószóvivő csütörtökön délben sajtótájékoztatót tartottak Marosvásárhelyen. A belépőket szigorúan ellenőrizték, pontosan tudták, hogy kit nem akarnak beengedni és arra hivatkozva, hogy nincs rajta a meghívottak listáján, határozottan megtiltották, hogy belépjen (szerk. megj.: egy román, magát újságírónak nevező hölgyről van szó, aki több ízben zaklatta a városháza alkalmazottait is).

Voltak olyan települések, ahol öt hete nem volt összegyűjtve a háztartási hulladék. Új szeméttárolókat is vásároltak, ezek kihelyezése folyamatban van, 61 már megérkezett, újabb nyolcvan a napokban fog.

Az új kukákat is azért vásárolták, hogy gyorsabban haladjon a begyűjtési folyamat, hiszen az autós ürítés pár percbe kerül, de ha a kukák mellé, köré elhelyezett szemeteszacskókat kézzel kell összeszedni, feltakarítani, az akár fél órába is telhet.

tudni fogják, hogy sikerült-e a kijelölt útvonalon végigmenniük, mennyi idő alatt, és azt is, hogy mennyi hulladékot gyűjtöttek össze.

A sajtótájékoztatón megtudtuk azt is, hogy bár első körben a társulás magával hozta a munkásait, jelenleg 21 gépkocsivezetőt és 49 szakmunkást alkalmaztak Marosvásárhelyről, Maros megyéből, és fontosnak tartják, hogy a helyieket foglalkoztassák.

Hétfőtől nekifognak a szelektív gyűjtésnek is és azt szeretnék, ha év végéig Marosvásárhely országos szinten az elsők között lenne, ami a válogatva leadott hulladékmennyiséget illeti. Ehhez azonban szükség van a lakosságra is, hogy megértsék:

Ennek ösztönzésére első körben a magánházak esetében mérőeszközzel fogják ellátni a kukákat és a lakók a leadott, vegyes szemétmennyiség után fognak fizetni. Ez azt is jelenti, hogy

A sajtótájékoztatón jelen volt a marosásárhelyi városháza közterület-kezelői igazgatóságának vezetője, Florian Moldovan is, akitől megtudtuk, hogy

Ezeket valamikor sok pénzért és nagy reklámkampánnyal helyezték a helyükre, azzal a céllal, hogy a hulladékot ne látható helyen lehessen tárolni. Összesen 51 helyszínen van ilyen föld alatti tároló Marosvásárhelyen. Legtöbbjük azonban elromlott, meghibásodott, és már a tavaly meg akarták javítani őket, de egy cég sem jelentkezett erre. Egyébként is

Moldovan cáfolta, hogy azért hegesztik le őket, mert az új társulásnak nincs megfelelő autója, hogy ezeket is ürítse. Azt is mondta, hogy a város megnyert egy uniós pályázatot, amelynek során hulladékudvarokat hoznak létre és ennek keretében kicserélik ezeket a tárolókat is.

A mikor kérdésre nem tudott pontosan válaszolni, de a hulladékudvarok létrehozásának határideje 2026-ban jár le.