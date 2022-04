Legyünk igényesek a borral kapcsolatban – Balla Géza borász a Nézőpontban

Nevezik a Sziklaborok atyjának is, a külhoni magyar borászok közül elsőként megkapta a borszakma Kossuth-díját, az Év Bortermelője címet Magyarországon. Balla Géza Arad-hegyaljai borásszal forgatott interjút a Székelyhon TV stábja szőlőtermesztésről, bortermelésről, a történelmi Ménesi borvidék régi dicsőségének visszaszerzéséről, az erdélyi borturizmus kiépítéséről.

„Az egyik legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági és gasztronómiai ágazat a világon, ahol a megújulás mellett az odaadás és az alázat a siker kulcsa” – állapítja meg Balla Géza. Azt is vallja, hogy

majd illusztrálja is, hogy milyen típusú borok születnek ebből az együttműködésből, hosszan mesélve a magyarádi fehér, a királyleányka, a ménesi kadarka vagy a feketeleányka különlegességéről.

– hívja fel a figyelmet a műsorban az Arad-hegyaljai borász, aláhúzva azt is, hogy a történelem folyamán minden olyan fontos személyiség, aki Erdélyben tevékenykedett – főurak, nemesek, uralkodók –, szőlőterülettel rendelkezett a ménesi borvidéken.

A ménesi csúcsborok, a sziklabor és a ménesi aszú előállításáról is mesélő, rögtönzött borkóstolást is bemutató Balla Gézától megtudhatjuk azt is, egy borász soha nem mondhatja magáról, hogy mindent tud, mindig tovább kell lépni.

