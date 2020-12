Leégett egy melléképület Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Kigyulladt fásszínhez riasztották hétfőre virradóan a gyergyószentmiklósi hivatásos tűzoltókat. A bevetésen részt vettek a gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltók is. Az egységek helyszínre érkezésekor a lángok már mintegy 40 négyzetméteren terjedtek szét, veszélyeztetve a szomszédos garázst és melléképületeket is. A tüzet kevesebb mint egy óra alatt eloltották, azonban így is tízezer lejes kár keletkezett. A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint elégett a fásszín tetőzete és oldalfalai, két köbméternyi tűzifa, több mezőgazdasági szerszám és egy fűnyíró. A vizsgálatok szerint a tüzet valószínűleg a gyúlékony anyagokhoz túl közel tárolt hamu és parázs okozta. Személyi sérülés nem történt.