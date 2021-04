Ledöbbentek a látogatók azon, amit a Covid-osztályon tapasztaltak

Továbbra is számos kihívással küzdenek, de az adományoknak és jótékony felajánlásoknak köszönhetően valamelyest könnyebbé válik a sepsiszentgyörgyi kórházban dolgozók munkája. A koronavírus-fertőzöttek látogatása is elkezdődött, a hozzátartozók pedig ledöbbentek a tapasztaltakon.

Lehetővé vált a koronavírus-fertőzöttek látogatása a sepsiszentgyörgyi kórházban is. A látogatóknak szigorú előírásokat kell betartaniuk. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A sepsiszentgyörgyi kórházban jelenleg 62 koronavírus-fertőzött beteget ápolnak, nyolc esetben fennáll a fertőzés gyanúja, a teszteredményt várják. A sepsiszentgyörgyi kórház vezetősége szerdán sajtótájékoztatón ismertette, hogy hét beteg van az intenzív terápiás osztályon, közülük négyen szorulnak noninvazív lélegeztetésre. Rosu Mátyás orvosigazgató elmondta, a kórházban kezelt fertőzöttek közül 19-en vannak közepesen súlyos állapotban, a többiek mindannyian súlyos lefolyású betegséggel küzdenek. Felhívta a figyelmet, hogy

az elmúlt időszakban növekedett a fiatal páciensek száma a fertőzőosztályon, de az intenzív terápiás osztályon is van nagyon súlyos állapotban egy 36 és egy 39 éves fertőzött.

Az orvos szerint ennek a hátterében az áll, hogy az idősek közül már sokan átestek a fertőzésen, vagy megkapták a védőoltást, a fiatalok többet járnak-kelnek, jobban ki vannak téve a sokkal fertőzőbb brit mutánsnak.

Arról is beszámolt, hogy elmúlt egy hét alatt 29 beteg hagyta el a kórházat, ugyancsak ebben az időszakban történt a járvány kitörése óta a legtöbb koronavírus-fertőzéshez is köthető elhalálozás: huszonegyen veszítették el az életüket. Rosu Mátyás elmondta, valójában huszonnégy elhalálozás történt, ám három esetben a bennfekvés alatt a koronavírus-teszt negatívizálódott.

Az elhunytak között voltak 50, 51 és 54 éves betegek, a többiek életkora 70 év feletti.

Mindannyiuknak voltak társbetegségeik is, sokan már súlyos állapotban kerültek be a kórházba, két-három napig küzdöttek az életükért.

Döbbent látogatók

A sepsiszentgyörgyi kórház hétfőtől tette lehetővé az egészségügyi miniszter rendelete alapján a súlyos betegek látogatását. András-Nagy Róbert kórházigazgató elmondta, eddig hét hozzátartozó járt a kórház fertőző- és intenzív terápiás osztályán. A szervezéssel mindannyian elégedettek voltak, ám megdöbbentette őket, amikor megtapasztalták, hogy milyen a védőöltözet, és hogy mennyire gyorsan romlik a betegek állapota.

Az elmúlt egy év alatt több alkalommal is elmondtuk, hogy megpróbáltatást jelent a munkatársainknak védőöltözetben dolgozni, viszont most ezt személyesen is megtapasztalhatták a látogatók. Elmondták, hogy mennyire leizzadtak, és milyen nehéz mozogni a ruhában

– részletezte az igazgató. Az egyik látogatót az döbbentette meg, hogy a szeme láttára, 15 perc alatt romlott látványosan a hozzátartozója állapota, aki már beszélni is alig tudott. A látogatókat az egészségügyi posztlíceum hallgatói kísérik, segítenek nekik a védőöltözet felvételében és levételében, különösen ez utóbbira fordítanak figyelmet, mert nagy kockázatot jelent, hogy kihurcolhatják a vírust a kórházból.

Ha a diákok önkéntes munkával nem segítenek, nem tudtuk volna megoldani a látogatást,

nem tudtunk volna erre célra személyzetet biztosítani” – tette hozzá Rosu Mátyás.

Adományokkal segítik a kórház munkáját

Két adományt is kapott ezen a héten a sepsiszentgyörgyi kórház. A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány hat új, intenzív terápiás osztályon szükséges ágyat adományozott a kórháznak. Puskás Bálint Zoltán, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat tiszteletbeli elnöke pedig egy húszezer euró értékű EEG Holter készüléket adott az egészségügyi intézménynek.

András-Nagy Róbert elmondta, hogy a MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány tavaly közel 130 ezer lej értékben támogatták a kórház udvarán berendezett moduláris sürgősség létrehozását, valamint az orvosi személyzetnek szükséges védőfelszerelések, fertőtlenítők megvásárlását.

A most adományozott hat ágyat a nem koronavírus-fertőzött súlyos állapotban levő betegeknek tartják fenn, hiszen a non-covid intenzív terápia osztály befogadóképessége a járvány miatti átszervezések nyomán csökkent.

Az igazgató az EEG Holter készülékről elmondta, ilyen típusú, az epilepszia korai kimutatásához használt elektrofiziológiai mérőeszköz jelenleg csak Bukarestben és Temesváron található. A készülék lehetővé teszi a csecsemőknél az alvás alatti EEG-megfigyelést, de a kórházi környezetben nehézségekkel küzdő gyermekek, illetve az autista gyerekek vizsgálatát is megkönnyíti, hiszen mozgatható, otthoni használatra is alkalmas. Az adatokat egy memóriakártyán tárolják, majd a gyermekneurológiai osztály adatbázisába töltik fel elemzésre.