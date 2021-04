Meglátogatható a koronavírusos beutalt, de csak szigorú feltételek mellett

Van, ahol a hozzátartozó kérheti a látogatást, másutt csak a beteg kérésére engednek be látogatót. Képünk illusztráció • Fotó: Balázs Attila/MTI

Szigorú szabályok betartásával ugyan, de az április 9-én megjelent országos rendelet óta egy családtag vagy egy lelkész meglátogathatja a súlyos koronavírusos beteget is a kezelőorvos jóváhagyásával. A rendelet szerint egy alkalommal látogathatja meg egyetlen személy a beteget, és legtöbb tizenöt perc lehet a látogatási idő. Nem vihető be a látogatott személyhez semmilyen tárgy a látogatók által, a lelkészek esetében kivételt képeznek a fertőtleníthető egyházi kellékek – amelyeket előtte is, utána is fertőtleníteni kell.

A látogatónak a kórház által biztosított védőruhát kell viselnie, és beöltözéshez külön helyiséget és segítséget biztosít a kórház

– áll a rendeletben.

Marosvásárhelyen csak a beteg kérheti

A sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai és székelyudvarhelyi kórházak esetében a látogató jelzi a beteg kezelőorvosának a látogatási szándékot, egyeztet az orvossal, a látogatáskor pedig betartja az előzetesen egyeztetett látogatási időpontot. A Maros Megyei Klinikai Kórházban azonban kizárólag a beutalt beteg kérésére történhet a látogatás. Amennyiben a beteg egészségügyi állapota ezt nem teszi lehetővé, a hozzátartozó nem kérheti a látogatást – fejtette ki Gáll Boglárka, a Maros megyei klinikai kórház sajtószóvivője.

A legfontosabb tudnivaló, hogy a beutalt beteg kérésére történhet a látogatás, nem a látogató kérésére, és egész kórházi tartózkodása alatt egyszer mehet be tizenöt percre, és semmit nem szabad bevinnie.

A lelkész látogatására is biztosítunk lehetőséget, vannak papok is alkalmazva a Maros Megyei Klinikai Kórháznál. Ők vihetnek be olyan tárgyat, amelyek szükségesek a szertartáshoz, de csak olyat, amelyet le lehet fertőtleníteni előtte is, utána is. A látogatók végig egy kórházi személy felügyelete alatt fognak bent tartózkodni, akik ott lesznek a védőfelszerelésbe való beöltözésnél és annak levetésénél is” – tájékoztatott a klinikai kórház szóvivője.

Kérdés, hogy mi az eljárás azon betegek esetében, akiknek az egészségi állapota nem engedi meg, hogy látogatót kérjenek, mert eszméletlen állapotban fekszenek a kórházi ágyon. Mint azt Gáll Boglárka elmondta, ez országos rendelet, és még változhat a közeljövőben. „Ebben az időszakban többször hoztak új törvényeket, ha látják, hogy logikailag nincs rendben, vagy a gyakorlatban nem megvalósítható, akkor változtatnak rajta, de egyelőre ez a szabály” – tájékoztatott a szóvivő a rendelet értelmezéséről.

Utolsó kenetre is van lehetőség

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban is látogathatók a koronavírussal kezelt súlyos betegek a rendelet megjelenése óta, már voltak is hozzátartozók, akik igényelték a látogatási lehetőséget, és bemehettek a pácienshez – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi városháza, illetve a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sajtószóvivőjétől. „A hozzátartozó kérheti a látogatást, de előtte egyeztetnie kell a beteg kezelőorvosával. Utolsó kenet feladására is van lehetőség, ezt is kérheti a család és a beteg egyaránt” – tájékoztatott a sajtófelelős.

Gyergyószentmiklóson is igénylik

A gyergyószentmiklósi kórházban múlt pénteken volt először lehetőség arra, hogy meglátogassák a koronavírusos pácienst a családtagok. „A súlyos állapotban lévő, koronavírussal fertőzött beteg hozzátartozóját a kezelőorvos értesíti, és egyeztetnek egy olyan időpontot, ami az osztály működésében sem jelent fennakadást, és a hozzátartozónak is megfelel. A családtagnak ki kell töltenie egy formanyomtatványt, amit már a kórház elkészített, ezt a kezelőorvos láttamozza, majd a menedzseri aláírást követően lehet a beteget látogatni” – részletezte Fülöp Enikő kórházmenedzser.

A látogatásnak szigorú szabályai vannak. A beteghez egyetlen hozzátartozó mehet be, legtöbb tizenöt percre, semmilyen tárgyat, személyes dolgot nem adhat át a fertőzöttnek. Teljes védőfelszerelést kap a kórháztól, maszkot, fejvédőt, egyszer használatos köpenyt, és kézmosási, fertőtlenítési lehetőséget is biztosítanak a látogatónak.

Bíró Csaba nemrégiben hat hónapra kinevezett ideiglenes orvosigazgató elmondta, Gyergyószentmiklóson jelenleg nem súlyos a helyzet járványszempontból. A hétfői adatok szerint nyolc igazolt fertőzött beteget kezelnek a helyi kórházban, közülük egy személy az intenzív osztályon fekszik.