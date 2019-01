Lebontják az omladozó épületet

A romos épület még az idén eltűnhet Zsögödfürdőről • Fotó: Pinti Attila

Nem sokáig lesz már látható Zsögödfürdőn, a borvízforrás közelében az egykor szebb napokat is látott emeletes épület, amely évek óta omláshoz közeli állapotba került. Belépni oda életveszélyes, az évtizedek óta üres, tönkrement kétszintes ház hiányos tetőszerkezete, illetve fából készült emeleti része is ledőlhet, ha az elkorhadt gerendák nem bírják a terhelést. Ezt igyekszik megelőzni a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal a bontással.

Mint Füleki Zoltán alpolgármester kérdésünkre elmondta, a per időközben lezárult, a tulajdonrészeket az épülethez tartozó terület esetében megállapították, ezt a város megvásárolta. Még az épületet illetően kell ezt a lépést megtenni, az alpolgármester azt reméli, nemsokára ez is megtörténik. ,,Ha neki kell fogni a bontásnak, akkor ennek a munkának a rá eső részét kell vállalnia annak is, aki még résztulajdonnal rendelkezik” – vázolta Füleki. Hozzátette,

a terület tulajdonviszonyának tisztázása volt a legfontosabb, mert az épület ott jelenleg negatív értéket képvisel.

Ezért ahogy az időjárás ezt lehetővé teszi, várható a lebontása.