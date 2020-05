Lázméréssel, távolságtartással és a visszavitt könyvek néhány napos „letiltásával” nyitnak a könyvtárak

Testhőmérsékletet mérnek belépéskor a múzeumban • Fotó: Haáz Vince

A könyvtárak iránt nagy az érdeklődés, legalábbis Csíkszeredában – tudtuk meg Kelemen Katalintól, aki szerint az olvasók naponta érdeklődnek, hogy mikor vehetik igénybe az intézmény gyűjteményét, mikortól lehet könyveket kölcsönözni. A csíkszeredai könyvtár munkatársa lapunknak arról beszélt, hogy az egészségügyi óvintézkedéseket betartva

egyszerre csak néhány ember mehet be az intézménybe, illetve pontos útvonalat jelölnek ki számukra, hogy a kellő fizikai távolságot tartani tudják. Délben egy órára bezárnak, hogy fertőtleníthessenek.

A kölcsönzőrészlegen a könyvtáros válogatja és adja ki a könyveket, az olvasóterem pedig még zárva marad. A visszahozott könyveket néhány napig nem kölcsönzik ki. Ha valaki olyan nyomtatványhoz szeretne hozzájutni, amely nem kölcsönözhető, akkor azt a részt, ami a tudományos kutatáshoz vagy dolgozathoz szükséges, beszkennelik és digitális formában juttatják el az igénylőhöz.

Keresni a jót a rosszban

Kelemen Katalin érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy milyen pozitív hozadéka volt a bezárásnak. Amíg még bejárhattak a munkahelyükre, a könyvtárosok azt a háttérmunkát végezték, amit egyébként is meg kell tenni, de most sokkal gyorsabban és többet tudtak dolgozni.

Például rendezték, szelektálták az állományt, bővítették az online tartalmakat. Hargita megye helyismereti és a neves személyiségek adatbázisát igyekeznek minél nagyobb mennyiségben digitalizálni. A könyvtár Facebook-oldalán tartották a kapcsolatot az olvasókkal, online elérhető olvasmányokat ajánlottak.

A marosi könyvtár is nyit

Ugyancsak május 25-én nyit a Maros Megyei Könyvtár, ahol a csíkszeredaihoz hasonlóan az olvasók egyelőre nem mehetnek be a polcok közé, a kért könyvet minden esetben a könyvtáros hozza majd ki számukra,

a könyveket a kölcsönzések lejárta után 4–5 napig nem veheti majd ki más személy, illetve nem lesznek megnyitva az olvasótermek, csak otthoni kölcsönzésre lehet kikérni a könyveket.

A nyitvatartási programról a héten fog dönteni a megyei könyvtár, erről – ígéretük szerint – időben értesítik majd a lakosságot.

Udvarhelyen már nyitottak

Székelyudvarhelyen hétköznaponként 9 és 17, míg szombaton 9 és 13 óra között tart nyitva a könyvtár, amely már e héttől várja az olvasóit. Ahogy Szőcs Endre igazgató a Székelyhonnak elmondta,

belépéskor valamennyi látogatónak megmérik a testhőmérsékletét,

kézfertőtlenítő használatát javasolják, és egyszerre csak annyi személyt engednek be, hogy az előírt távolságot betarthassák. Itt is csak a kölcsönzőrészleg működik egyelőre, és a könyvtáros válogatja ki, illetve adja át az olvasónak a könyveket, amelyek, miután visszakerülnek, néhány napig nem kölcsönözhetők ki.